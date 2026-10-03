ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı Trump'ın hedef tahtasında

Mısır kökenli Abdul El-Sayed, Michigan’da Demokrat Parti’nin Senato adayı oldu. Obama’ya benzetilmesini reddeden El-Sayed, sağlık hizmetleri ve göç politikalarındaki ilerici görüşleriyle öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın da hedef aldığı isimlerden biri oldu.

Mısır kökenli Abdul El-Sayed, Michigan’da Demokratların Senato adayı oldu. Obama benzetmesini reddeden El-Sayed, sağlık hizmetleri ve göç politikalarındaki ilerici görüşleriyle öne çıkarken Trump’ın hedefi haline geldi.

ABD basınında yer alan kapsamlı analizlere göre, Washington yönetiminin Orta Doğu'daki çatışmalara müdahil olduğu bir dönemde, Amerikan iç siyaseti yeni bir figürü tartışıyor. Yirmi yıl önce Barack Obama'nın sahneye çıkışına benzer bir senaryo, bu kez Michigan eyaletinde yaşanıyor. Babası Mısırlı olan Demokrat aday Dr. Abdulrahman Mohamed El-Sayed, Kasım ayındaki Senato yarışının favorisi olarak öne çıkarken, Cumhuriyetçi rakiplerinin milyonlarca dolarlık karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldı.

"BEN OBAMA DEĞİLİM"

2017 yılında Michigan valiliği için yarışan ancak başarısız olan 32 yaşındaki siyasetçi, o günden bu yana üzerine yapışan 'yeni Obama' etiketinden oldukça rahatsız. El-Sayed, bu benzetmelere tepki göstererek, "İsmim komik olduğu ve esmer olduğum için Obama ile kıyaslanıyorum. Başkan Obama ile hem iç hem de kesinlikle dış politika konusunda anlaşamadığım pek çok nokta var. Ben o değilim ve o olmaya da hiç niyetim yok" ifadelerini kullandı.

"KAPİTALİZMİN NASIL ÇALIŞTIĞINI BİLEN BİR KAPİTALİSTİM"

Yeni nesil ilerici Demokratlar, Obama'yı ideallerine ihanet eden yaşlı bir merkezci olarak görürken, El-Sayed Müslüman kimliğiyle gurur duyan ve daha radikal söylemlere sahip bir profil çiziyor. Amerika'nın Demokratik Sosyalistleri (DSA) üyesi olmamasına rağmen, herkes için sağlık hizmeti ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin lağvedilmesini savunuyor. Sosyalist olduğu iddialarını kesin bir dille reddeden El-Sayed, "Ben sosyalist değilim. Sadece kapitalizmin nasıl çalıştığını anlayan bir kapitalistim" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Trump, El-Sayed'in antisemitik bir tutum sergilediğini öne sürdü. Rakibinin İsrail'e yönelik eleştirilerini hedef alan Trump, doğrudan alıntıyla şu ağır suçlamaları yöneltti:

"Birisi 'bu biraz sert' diyebilir. Hayır; o Yahudilerden nefret ediyor, İsrail'den nefret ediyor. Abdul El-Sayed... Sevimli bir beyefendi! Nefret dolu bir adam. Şimdi 'hayır, ben herkesi severim' diyerek dolaşıyor. Herkesi sevmiyor. Onu göreve getirin, ne sevdiğini göreceksiniz. İsrail'i sevmiyor, Yahudi insanları sevmiyor. Onlardan nefret ediyor."

"BAŞTAN AŞAĞI SAÇMALIK ZIRVA BİR ADAM"

Konuşmasının devamında sınırları zorlayan ve ağzını bozan Trump, El-Sayed için doğrudan küfürlü ifadeler kullandı. Demokrat Parti'nin sosyalizmi atlayıp doğrudan komünizme kaydığını savunan Trump, canlı yayında milyonların önünde şu skandal sözleri sarf etti:

"Baştan aşağı saçmalık zırva bir adam..."

KIZLARIMIN GÜVENLİĞİ NEYSE YAHUDİLERİN GÜVENLİĞİ DE ODUR

Trump'ın küfürlü ve sert saldırısına yanıt gecikmedi. Rakibi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokratların Michigan eyaleti Senato adayı olmaya hak kazanan Abdul El-Sayed, zafer konuşmasında gerilimi düşüren bir birlik mesajı verdi. Sosyal medya hesabından "Kazandık. ABD Senatosu'nda Demokrat adayınız olmaktan gurur duyuyorum. Kasım ayında da kazanalım" açıklamasını yapan Sayed, Trump'ın antisemitizm suçlamalarına şu sözlerle karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

ABD tarihinin en yüksek bütçeli ön seçimlerinden birine sahne olan Michigan Senato yarışında dengeler altüst oldu. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'e yönelik askeri yardımların kesilmesi çağrısıyla yola çıkan Mısır asıllı doktor Abdul El-Sayed, arkasına Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin (AIPAC) devasa finansal gücünü alan rakibi Haley Stevens'ı mağlup ederek Demokrat Parti'nin Senato adayı olmaya hak kazandı.