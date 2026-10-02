Resmen duyurdular: Tel Aviv’e tüm uçuşlar askıya alındı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv hattındaki uçuşlarına ilişkin yeni kararını kamuoyuna duyurdu.

Şirketin Üst Yöneticisi Gays el-Gays, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Tel Aviv'e yönelik tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

TEL AVİV UÇUŞLARI İKİNCİ DUYURUYA KADAR YOK

El-Gays, kararın yetkililerin talebi doğrultusunda alındığını belirterek, “Yetkililerin talebi üzerine Tel Aviv uçuşlarımızı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya aldık.” ifadelerini kullandı.

Şirket ekiplerinin karardan etkilenen yolculara yardımcı olmak ve nihai varış noktalarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla çalışma yürüttüğü belirtildi.

Kararın arkasında ise birkaç gün önce Dubai-Tel Aviv seferinde yaşanan sıra dışı güvenlik olayı bulunuyor.

TEL AVİV'E GİDİYORDU, SUUDİ ARABİSTAN'A İNDİ

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere 30 Eylül'de havalanan FZ1073 sefer sayılı uçak, kokpitte meydana gelen güvenlik olayı üzerine rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Uçak, Suudi Arabistan'ın Tebük kentine yönlendirilerek güvenli şekilde iniş yaptı.

Flydubai, uçakta bulunan 172 yolcu ile mürettebatın güvende olduğunu ve gerekli desteğin sağlandığını bildirdi.

YARALANAN KAPTAN BAE'YE DÖNDÜ

Olay sırasında kaptan pilotun yaralandığı açıklandı.

Flydubai CEO'su Gays el-Gays, kaptanın sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından BAE'ye döndüğünü duyurdu.

El-Gays, uçağın kontrolünü sağlayarak güvenli inişi gerçekleştiren pilotlara ve kabin ekibine teşekkür ederken olay sırasında mürettebata yardımcı olan yolcuların tutumuna da dikkat çekti.

Suudi Arabistan makamlarının müdahalesine teşekkür eden El-Gays, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

KOKPİTTE NE YAŞANDI?

Olayın ardından İsrail basınında çarpıcı iddialar gündeme geldi.

İsrail medyasındaki haberlerde, uçak Ürdün hava sahasında ilerlerken önce genel acil durum kodu “7700”, ardından yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumlarında kullanılan “7500” kodunun gönderildiği aktarıldı.

Kanal 12 ise olayın iki pilot arasında kokpitte yaşanan fiziki çatışmadan kaynaklandığını öne sürdü.

Haberde yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığı ve uçağı düşürmeye çalıştığı öne sürülürken, kabin ekibi ile bazı yolcuların kokpite girerek müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Flydubai ise olayın nedenine ilişkin soruşturma tamamlanmadan kesin bir değerlendirme yapılmaması gerektiğini belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN İLK BULGULARI AÇIKLADI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da BAE'den gelen güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığı ve her iki pilotun da yaralandığının belirlendiği bildirildi.

Pilotların tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedildi.

Flydubai yönetimi ise soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek FZ1073 seferinde tam olarak ne yaşandığının yetkili makamların incelemelerinin ardından netleşeceğini vurguladı.