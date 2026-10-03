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Gündem Abdullah Gül’ün acı günü! Amcasını Kayseri’de dualarla uğurladı
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Abdullah Gül’ün acı günü! Amcasını Kayseri’de dualarla uğurladı

Yeniakit Publisher
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Abdullah Gül’ün acı günü! Amcasını Kayseri’de dualarla uğurladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, rahatsızlığı sebebiyle 88 yaşında vefat eden amcası Mustafa Gül'ün memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Gül'ün cenazesi, ikindi namazı sonrası Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden amcası Mustafa Gül'ün memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 88 yaşında vefat eden Mustafa Gül'ün cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

 

Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Gül'ün cenazesi, Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Mustafa Gül'ün ailesi ve yakınları ile Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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