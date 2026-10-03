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Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Erkan Mumcu
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Erkan Mumcu

Yeniakit Publisher
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Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Erkan Mumcu

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa programına bu hafta Siyasetçi Erkan Mumcu konuk olacak.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Siyasetçi Erkan Mumcu konuk olacak.

Erkan Mumcu siyasete nasıl ve nereden başladı? Darbe dönemlerinde nelere tanık oldu? 28 Şubat sürecini nasıl hatırlıyor? 367 krizi için neler söylüyor?

Muharrem Coşkun soracak, Erkan Mumcu cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=U3PGGfxCioI

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

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