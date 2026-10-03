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Spor Olağan idari ve mali genel kurul yapıldı! Serdal Adalı yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi
Spor

Olağan idari ve mali genel kurul yapıldı! Serdal Adalı yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi

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Olağan idari ve mali genel kurul yapıldı! Serdal Adalı yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi

Beşiktaş Kulübü'nün İdari ve Mali Olağan Genel Kurulu'nda Serdal Adalı yönetimi kongre üyelerinin oy çokluğuyla idari ve mali olarak ibra edildi. Eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay ise kulüp üyeliğinden çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübü'nün İdari ve Mali Olağan Genel Kurulu'nda Serdal Adalı yönetimi ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda üyeler, ibranın yanı sıra bütçeyi de oyladı.

Adalı yönetiminin 1 Haziran 2025- 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri, kongre üyelerinin oy çokluğuyla idari ve mali olarak ibra edildi.

Öte yandan, siyah-beyazlı kongre üyeleri, Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesini de oy çokluğuyla onayladı.

Genel kurulda eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, kulüp üyeliğinden çıkarıldı.

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