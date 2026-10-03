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Dünya ABD’de yeni uygulama! Haydutluğa seçim arası
Dünya

ABD’de yeni uygulama! Haydutluğa seçim arası

Yeniakit Publisher
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ABD’de yeni uygulama! Haydutluğa seçim arası

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde, bu yıldan itibaren her seçim yılının ekim ayında bir günlük ‘faaliyete ara verme’ uygulaması hayata geçirilecek” dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde, bu yıldan itibaren her seçim yılının ekim ayında bir günlük ’faaliyete ara verme’ uygulamasını hayata geçireceklerini duyurdu. Hegseth mesajında, “Bakanlık bünyesindeki her kademeden komutan ve amire, bu yıldan başlayarak ve her seçim yılında devam edecek şekilde, ekim ayı içinde bir günlük 'faaliyete ara verme' uygulamasını gerçekleştirmeleri talimatını veriyorum. Bu yıl, söz konusu uygulamayı en geç 15 Ekim'e kadar hayata geçireceğiz. Daha önce ordu mensupları kendi ikamet ettikleri eyaletlerden çok uzakta görev yapmaları nedeniyle oy kullanma işlemlerinde engellerle karşılaştı. Size kime oy vermeniz gerektiğini söylemiyoruz ancak oy kullanabilmeniz için size her türlü imkanı sunacağız” ifadelerini kullandı.

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