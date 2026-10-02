Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İslam hukuku, Osmanlı hukuku ve Türk hukuk tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rotterdam İslam Üniversitesi (Rotterdam Islamic University) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’den fon krizine ilişkin çarpıcı bir tespit geldi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, “Ulaşabildiğim bilgilere göre, fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var. Cumhurbaşkanı ve bütün devlet erkânının çok dikkatli olması zaruridir. Hedef cumhurbaşkanımız ve dünya gücü haline gelen devletimizdir. Muhalefete akan kanalizasyonlar, bahsettiğim kanallardan gelmektedir. Dikkat!” uyarısında bulundu.
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