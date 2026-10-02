  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyeye yolsuzluk operasyonunda şok karar! Milyonluk zimmet vurgununda 5 kişi tutuklandı Neler oluyor? Uçak gemisi yola çıktı Medine'ye alçak saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki MHK soruşturmasında kritik tanık ifadeleri! "Atama sistemine müdahale edildi" Devlet Bahçeli DEM Parti heyeti aracılığıyla Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi Yasin Kol gözaltına alındı Fon soruşturmasında flaş sevk kararı! Gözaltına alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe anayasasına karşı sert sözler! "Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşı tavrımızı biliyorsunuz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te konuştu: Ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı
Gündem Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!
Gündem

Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ahmet Akgündüz Hoca, devlet erkanını uyardı…! Fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var, dikkat!

İslam hukuku, Osmanlı hukuku ve Türk hukuk tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rotterdam İslam Üniversitesi (Rotterdam Islamic University) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’den fon krizine ilişkin çarpıcı bir tespit geldi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, “Ulaşabildiğim bilgilere göre, fon fırtınasının arkasında İsrail, MOSSAD ve hatta ABD var. Cumhurbaşkanı ve bütün devlet erkânının çok dikkatli olması zaruridir. Hedef cumhurbaşkanımız ve dünya gücü haline gelen devletimizdir. Muhalefete akan kanalizasyonlar, bahsettiğim kanallardan gelmektedir. Dikkat!” uyarısında bulundu.

Solcuların çok sevdiği Esad'ın İsrail'le gizli ortaklığını BM ifşa etti! Rejim askerleri Tel Aviv'de tedavi edilmiş!
Solcuların çok sevdiği Esad'ın İsrail'le gizli ortaklığını BM ifşa etti! Rejim askerleri Tel Aviv'de tedavi edilmiş!

Dünya

Solcuların çok sevdiği Esad'ın İsrail'le gizli ortaklığını BM ifşa etti! Rejim askerleri Tel Aviv'de tedavi edilmiş!

Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak
Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak

Dünya

Siyonist İsrail ile yatan Azerbaycan’daki 28 Şubat zulmü Aliyev’in başını yakacak

MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz
MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz

Gündem

MSB’den Mescid-i Aksa açıklaması: İsrailli grupların düzenlediği baskınları reddediyoruz

Los Angeles Times’ta tepki çeken İsrail haritası! Filistin’i yok saydılar
Los Angeles Times’ta tepki çeken İsrail haritası! Filistin’i yok saydılar

Gündem

Los Angeles Times’ta tepki çeken İsrail haritası! Filistin’i yok saydılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ramazan

Icimizdeki beklenti icindeki hainleri kontrol ettigimiz surece disaridan birsey yapamazlar

Vay vay

Yine mi dış güçler..sizinkiler milletin parasına çökmüş, malı götürmüşler..Devletin ilgili kurumlari 10 ay boyunca göz yummuş..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23