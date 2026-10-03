600 takım arasından sıyrıldı: Yapay zeka filminde şampiyon oldu

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması'nda birinciliği, "UNVERIFIED" filmiyle Ömür Turgut kazandı. Turgut, filminde yapay zekanın insanların günlük yaşamındaki artan rolünü ve bilgi sahibi olmakla insanı anlamanın aynı şey olmadığını ele aldı.

Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Programı'ndan bu yıl mezun olan Ömür Turgut, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması'nda yaklaşık 600 takım arasından birinci oldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Anadolu Ajansı, T3 Vakfı ve Google Türkiye yürütücülüğünde "Yapay Zeka Çağında İnsan Faktörü" temasıyla gerçekleştirilen Yapay Zeka Film Yarışması'nın finalinde 11 takım mücadele etti.

13 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen finalde birinciliğe ulaşan Turgut, TEKNOFEST alanını ziyaret ederek AA standında Anadolu Ajansının hazırladığı dron simülasyonunu deneyimledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödülünü alacak olan Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya yaklaşık 600 takımın katıldığını, 11 takımın finale kaldığını söyledi.

FİLMİNİ İNSANI ANLAMAK ÜZERİNE KURDU

Turgut, yarışmada çok sayıda nitelikli içerik izlediklerini belirterek, yapay zekanın özellikle reklam dünyasında iş akışlarına hızla entegre edildiğini ifade etti.

Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin yaygınlaşmasının izleyicide zaman zaman bıkkınlık oluşturabildiğine dikkati çeken Turgut, buna karşın yapay zekanın yeni bir anlatım aracı olarak duygu ve düşüncelerin aktarılmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Birincilik getiren "UNVERIFIED" adlı filminin yakın gelecekte yapay zeka danışmanlarının insanların günlük yaşamlarına yön vermesi fikri üzerine kurulduğunu anlatan Turgut, filmde yapay zekanın bilgi sahibi olmasıyla insanı anlaması arasındaki farkı ele aldığını belirtti.

Turgut, "Bugün buraya gelmeden önce kullandığım bir yapay zeka bana hava durumu, trafik durumu, neler giymem, ne yapmam gerektiği konusunda çeşitli önerilerde bulundu. Benim üzerinde çalıştığım film de birazcık bu konuyu işliyor." dedi.

Yakın gelecekte yapay zeka danışmanlarının günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini ele aldığını aktaran Turgut, "Artık tecrübeyi anlamlandırmanın birazcık yapay zeka merkezli olduğunu ancak bilgi sahibi olmanın insanı anlamakla eş değer olmadığını anlatmaya çalıştığım bir konu etrafında şekillendirmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

TEK KİŞİ ÇALIŞMANIN AVANTAJINI YAŞADI

Yarışmaya tek başına katılmasının kendisi açısından avantaj sağladığını belirten Turgut, yapay zekanın gerekli teknik imkanları sunduğunu ve tek kişi çalışmanın fikirlerini daha etkili şekilde aktarmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Ekip içi iletişimden kaynaklanabilecek bazı sorunların tek başına çalışmayla ortadan kalktığını dile getiren Turgut, yapay zekanın bireysel üreticilerin de kapsamlı projeler ortaya koymasına imkan sağladığını kaydetti.

AA'nın yarışmanın yürütücüleri arasında yer almasının kendisi için değerli olduğunu ifade eden Turgut, "Anadolu Ajansı burada gerçekten çok önemli bir etkiye sahip. AA'nın iletişim paydaşı olması çok değerli." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR HEYECAN, BÜYÜK BİR GURUR VAR"

TEKNOFEST'e ilk kez katıldığını aktaran Turgut, festival alanında Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen katılımcı ve yarışmacıların oluşturduğu atmosferden etkilendiğini söyledi.

Turgut, "TEKNOFEST'te ilk günüm ve geldiğimden beri gerçekten çok büyük gurur ve heyecana şahit oluyoruz. Gerek büyükler olsun, küçükler olsun, 7'den 70'e Türkiye'nin dört bir tarafından gelen katılımcıları ve yarışmacıları görüyorum. Büyük bir heyecan, büyük bir gurur var." ifadelerini kullandı.

Daha önce TEKNOFEST'i sosyal medya üzerinden takip ettiğini belirten Turgut, festivalde teknolojik çalışmaların somut şekilde sergilendiğini görmenin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Özellikle çocukların merak ve heyecanının kendisini etkilediğini anlatan Turgut, TEKNOFEST'in gelecekte geliştirilecek projeler için çocuklara ilham verebileceğini söyledi.

Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımlardan gurur duyduğunu belirten Turgut, bu birikimin gelecekte ortaya çıkacak yeni teknolojiler açısından önemli bir referans oluşturduğunu kaydetti.

"UNVERIFIED" FİLMİNİN KONUSU

"UNVERIFIED" (Doğrulanmadı) adlı film, insanların yaşamlarının yapay zeka danışmanları tarafından yönlendirildiği bir gelecekte, hasta annesine umut vermeye çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor.

Filmde gencin annesine söylediği "iyileşeceksin" sözü yapay zeka sistemi tarafından doğrulanamıyor. Yapım, insanı tanımak ile anlamak arasındaki farkı umut ve teselli üzerinden sorguluyor.