Yemen'de ailelerin yüzde 74'ü temel gıda ihtiyacını karşılayamıyor!

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle açlığın hızla arttığını ve hükümetin kontrolündeki bölgelerde rekor sayıda insanın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını açıkladı.

WFP'nin cuma günü yayınladığı son verilere göre, örgütün erişebildiği hükümet kontrolündeki bölgelerde yapılan son takiplerde hanelerin yüzde 74'ünün temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirlendi. Kuruluş, bunun 2026 yılı için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek oran olduğunu bildirdi.

WFP Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Matthew Hollingworth, Roma'dan Cenevre'deki gazetecilere video bağlantısıyla yaptığı açıklamada, son çatışmaların gıda güvenliği açısından “tüm ölçütlere göre felaket” sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Hollingworth, hükümet kontrolündeki bölgelerde yaşayan insanların önemli bölümünün yalnızca birkaç hafta içerisinde temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini ve her dört haneden üçünün öğün sayısını azaltmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. WFP, bu bölgelerde yaklaşık 2,4 milyon kişiye şiddetli açlıkla mücadele kapsamında yardım sağlıyor.

Çatışmalar açlık krizini derinleştiriyor

Yemen'de 2022'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, ülke genelindeki çatışmaları büyük ölçüde azaltmıştı. Ancak son haftalarda özellikle ülkenin batı kıyısında çatışmalar yeniden şiddetlendi.

WFP'ye göre yeni çatışmalar nedeniyle 149 binden fazla kişi yerinden edildi. Bunların önemli bir bölümünün daha önce de çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş kişiler olduğu belirtildi.

Kuruluş, çatışmaların gıda tedarik zincirlerini, pazarları ve insani yardım erişimini de olumsuz etkilediğini bildirdi. Yerinden edilen aileler için gıda, en acil ihtiyaçların başında geliyor.

WFP, eylül ayında 2026 yılı içerisindeki diğer aylardan daha fazla kişiye hazır tüketilebilir gıda yardımı ulaştırıldığını açıkladı. Örgüt ayrıca çatışmaların daha da yayılması ve yeni bir yerinden edilme dalgası yaşanması halinde 1,5 milyon kişiye kadar ilave yardım ulaştırmaya hazırlanıyor.

18.3 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor

Yemen'deki gıda krizi yalnızca hükümet kontrolündeki bölgelerle sınırlı değil. WFP'nin güncel verilerine göre ülke genelinde 18.3 milyon kişi akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

Beş yaşın altındaki yaklaşık 2.2 milyon çocuk ise akut yetersiz beslenmeden etkileniyor. Bunların yaklaşık 500 bini, hayatı tehdit eden ağır akut yetersiz beslenme durumunda.

Haziran ayında yayınlanan IPC analizinde de hükümet kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 5 milyon kişinin kriz seviyesinde veya daha kötü akut gıda güvensizliği yaşadığı belirlenmişti. Haziran-eylül döneminde bu sayının 5,4 milyona çıkabileceği öngörülmüştü.

Yeni çatışmaların bu kötüleşme eğilimini hızlandırdığı belirtiliyor.

Kriz ülke sınırlarının dışına taşıyor

Yemen'deki çatışmaların insani etkileri ülke sınırlarının dışına da taşmış durumda. WFP, çatışmalardan kaçan binlerce kişinin Bab el-Mendeb Boğazı'nı geçerek Cibuti'ye ulaştığını açıkladı.

Eylül sonu itibarıyla 3700'den fazla kişinin Cibuti'ye geçtiği ve bu durumun ülkenin zaten sınırlı olan insani yardım ve kabul kapasitesi üzerinde ilave baskı oluşturduğu bildirildi.

WFP, Yemen'deki insani yardım operasyonlarını genişletmeye hazırlanırken finansman sıkıntısının müdahale kapasitesini sınırladığını belirtiyor. Örgütün güncel acil durum planında, yaşam kurtarıcı faaliyetlerini Ocak 2027'ye kadar sürdürebilmek için 165 milyon dolara ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Yemen'deki son çatışma dalgası, 2022'deki ateşkes sonrasında büyük ölçüde azalan şiddetin yeniden yükseldiği bir dönemde yaşanıyor. WFP, çatışmaların devam etmesi halinde gıda güvenliği krizinin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Mepa News