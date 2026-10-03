CHP’ye kötü haber! Cemil Tugay Ak Parti’ye geçiyor: Tarih verildi

İzmir siyasetinde gözler Cemil Tugay’a çevrildi. CHP’den 18 Haziran’da istifa eden ve belediye başkanlığı görevini bağımsız sürdüren Tugay’ın, 30 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmesi, daha önce gündeme gelen AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Görüşmenin ardından Tugay, Erdoğan’a İzmir’in gündemindeki konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında bilgi sunduğunu açıklamıştı.

A HABER’DE DİKKAT ÇEKEN KULİS BİLGİSİ

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programına katılan gazeteci Zafer Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi kulislerinden edindiğini belirttiği bilgileri paylaştı.

Şahin, Cemil Tugay’ın önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı’nda partiye katılabileceğini söyledi. Bunun henüz Tugay veya AK Parti tarafından resmen doğrulanmış bir katılım kararı olmadığını özellikle belirtmek gerekiyor.

TARİH DE VERDİ

Şahin, kulislerde konuşulan takvime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sanıyorum 7 Ekim ya da 8 Ekim, haftaya çarşamba günü Büyükşehir kulislerinde konuşulan, Cemil Tugay’ın önümüzdeki hafta, yani AK Parti’nin ilk grup toplantısında AK Parti’ye katılacağı yönünde.”

A Haber'in aktardığına göre Şahin, söz konusu bilgiyi İzmir Büyükşehir Belediyesi çevrelerinden gelen kulis bilgilerine dayandırdı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONRASI GÖZLER TUGAY’A ÇEVRİLDİ

Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin basına kapalı yapılması da siyasi kulislerde yakından takip edildi.

Tugay görüşmenin ardından yaptığı açıklamada parti değişikliği konusuna değinmemiş, görüşmenin İzmir'in sorunları ve projeleri üzerine gerçekleştiğini ifade etmişti.

Tugay, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise bir partiye geçme durumunun bulunmadığını ve bağımsız kalacağını söylemişti. Bu nedenle son kulis bilgisinin, Tugay’ın daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamadan farklı bir tablo ortaya koyduğu görülüyor.

İLÇE BELEDİYELERİ İÇİN DE KULİSLER HAREKETLİ

İddia yalnızca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı değil. Şahin, bazı ilçe belediye başkanlarının da AK Parti’ye katılabileceğinin konuşulduğunu aktardı.

Kulislerde Bergama, Tire ve Bayındır gibi ilçelerin isimlerinin geçtiğini belirten Şahin, olası katılımların özellikle İzmir'in metropol dışındaki ilçelerinde gerçekleşebileceğini ifade etti. Bu bölüm de resmi açıklamaya değil, Şahin'in aktardığı kulis bilgilerine dayanıyor.

Şimdi gözler önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı’na çevrilmiş durumda.