8 milyonluk dolandırıcılık ve belgede sahtecilik iddiası! Rant dedektifinin oyunu ifşa oldu

Sosyal medya platformlarında "Gıda Dedektifi" olarak kendini tanıtan rant dedektifi Musa Özsoy hakkında yargı harekete geçti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gıda mühendisliği eğitimi ve yetkinliği bulunmayan Özsoy'un, kamuoyunu yanıltıcı ve insan sağlığını tehdit edebilecek nitelikte açıklamalar yaptığı tespit edildi.

Gerçek mesleği bambaşka!

Kendisini "Gıda Dedektifi" olarak tanıtan Özsoy'un gerçek mesleğinin ise gıda mühendisliği değil, şehir plancılığı olduğu ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı idari para cezası kesti

Özsoy'un sosyal medyadaki faaliyetlerinin sadece yanıltıcı bilgilere dayanmadığı, aynı zamanda mevzuata aykırı ticari hamleleri de barındırdığı belirlendi.

Bilimsel dayanaktan yoksun sağlık beyanlarında bulunan ve gizli reklam yaptığı tespit edilen Özsoy'a, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 550 bin 59 TL idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.

8 milyon TL toplama hazırlığı

Yürütülen incelemelerde, Musa Özsoy'un sponsorluk anlaşmalarına göre eleştiri ölçütlerini değiştirdiği ve tarafsızlığını kaybettiği saptandı.

Anlaşma sağladığı markaların benzer içerikteki ürünlerini överken, sponsorluk bağı olmayan firmaları hedef gösterdiği iddia edildi..

Ayrıca Özsoy'un 2023 yılında Türkiye'de borsaya açılacağını iddia ederek, kurmadığı ve var olmayan bir firma üzerinden halktan 8 milyon TL toplamak istediği ve bu durumun kanuna aykırı olduğu kaydedildi.

Yurt dışı bağlantılarında dikkat çeken bulgular

"Gıda Dedektifi" maskeli hesabın yurt dışı bağlantılı ticari faaliyetleri de büyüteç altına alındı.

İngiltere'de faaliyet gösteren ve yönetimi kendisine ait olan INGR Technology LTD ve Ozsoy Social Media LTD isimli şirketlerin resmi evraklarında gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler düzenlendiği, bilanço verilerinde hesaplama hataları yapıldığı, pay sınıflarında usulsüzlük yapıldığı ve evrakta sahtecilik gerçekleştirildiğine dair iddialar tartışmaya sebep oldu.

Özsoy'un Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerine kendi paylaşımlarının yön verdiğini iddia ettiği ve Bakanlıktan korkmadığını savunduğu paylaşımları tespit edildi.

Öte yandan Özsoy'un daha sonra sildiği şahsi X hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret söylemlerinde bulunduğu, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarında provokatif paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

Büyük gıda firmalarının açtığı tazminat, hakaret ve iftira davaları sebebiyle daha önce de gözaltına alınan Özsoy hakkındaki hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: sabah.com.tr