Şehit Nihat Özcan dosyasında tarihi aşama! 32 yıllık mücadele Madalya ile bitecek

25 Ekim 1994 tarihinde vatani görevini yerine getirirken şehit olan Piyade Er Nihat Özcan’ın ailesinin yıllardır sürdürdüğü hukuk ve hak arayışında önemli bir aşamaya gelindi. Ailesine 24 yıl sonra şehitlik, 28 yıl sonra şehadet belgesi sunulan Özcan’a Devlet Övünç Madalyası Beratı verilmesine ilişkin dosyada Cumhurbaşkanlığı onay süreci tamamlandı.

Geçmiş yıllarda yaşanan hukuki süreçler nedeniyle sonuçlandırılamayan Devlet Övünç Madalyası Beratı dosyası, yapılan başvuruların ardından ilgili askerî ve idari makamlar tarafından yeniden ele alındı. Dosya, kurumlar arasındaki resmî işlem ve değerlendirme sürecinden geçirilerek ilgili mercilere sunuldu. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından Devlet Övünç Madalyası Beratı verilmesine ilişkin dosya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu ve Cumhurbaşkanlığı onay süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama, onaylanan beratın düzenlenerek şehit ailesine resmî olarak takdim edilmesi.

Devletin kurumsal silsilesi içinde ilerledi

Şehit Nihat Özcan’ın ailesinin başvurularıyla başlayan süreç, ilgili kamu kurumlarının inceleme ve değerlendirmeleriyle devam etti. Dosyanın yetkili makamlarca ele alınmasının ardından gerekli idarî işlemler tamamlandı ve berat verilmesine ilişkin karar süreci Cumhurbaşkanlığı makamının onayına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı onayının tamamlanmasıyla birlikte devletin farklı kademelerinde yürütülen işlemler bakımından önemli bir aşama geride bırakılmış oldu.

24 yıl sonra şehitlik, 28 yıl sonra şehadet belgesi

Nihat Özcan dosyasında daha önce de önemli hukuki ve idari sonuçlar elde edildi. Yaklaşık 24 yıl sonra şehitlik statüsü tanındı. 28 yıl sonra Şehadet Belgesi düzenlenerek aileye teslim edildi. Şimdi ise Devlet Övünç Madalyası Beratı konusunda Cumhurbaşkanlığı onayının tamamlanmasıyla yeni bir eşik daha aşıldı.

“Devletimize olan güvenimizi hiçbir zaman kaybetmedik”

Şehit Nihat Özcan’ın kardeşi, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Şehit Gazi Eğitim Birlik Sendikası Genel Başkanı Şeyhmus Özcan, gelinen noktayı şöyle değerlendirdi: “Bizim mücadelemiz hiçbir zaman kin veya intikam üzerine kurulmadı. Tek isteğimiz, şehidimiz Nihat Özcan’ın hakkının hukuk içerisinde teslim edilmesi ve aziz hatırasının korunmasıydı. Yıllar boyunca bütün yasal yolları takip ettik. Bugün gelinen noktada dosyamızın devletimizin ilgili kurumları tarafından yeniden değerlendirilmesi, gerekli idarî süreçlerden geçirilmesi ve Devlet Övünç Madalyası Beratı için Cumhurbaşkanlığı onayının tamamlanması bizim için son derece anlamlıdır. Bu süreç bize bir kez daha gösterdi ki devlet ciddiyeti ve kurumsal irade içerisinde yürütülen işlemler, mağduriyetlerin giderilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Devletimizin ilgili makamlarının dosyamıza gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Hukuka, adalete ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne olan güvenimizi hiçbir zaman kaybetmedik.”

Şeyhmus Özcan, “Artık gözümüz, onaylanan beratın ailemize resmî olarak takdim edileceği günde. O gün kardeşimiz Nihat’ın adını ve hatırasını bir kez daha gururla taşıyacağız.” dedi.