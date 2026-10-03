Ferhat Gündoğdu tutuklandı! Telefonundan çıkanlar şok etti

Kamuoyunda “Hakemler dosyası” olarak bilinen soruşturmada gözler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun telefonundan elde edildiği belirtilen dijital verilere çevrildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Ahmet Şahin ile Sebahattin Şahin ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

TELEFONDAKİ KAYIT DOSYANIN GÜNDEMİNDE

Gündoğdu'nun hakimlikte yaptığı savunmada telefonunda bulunduğu belirtilen kayıt özellikle gündeme geldi.

Gündoğdu, söz konusu kaydı kendisine gösterildiğinde hatırlamadığını ifade ederek kaydın telefonunda olduğundan dahi haberdar olmadığını söyledi. Kaydı kötü niyetle oluşturmadığını savunan Gündoğdu, bunun sosyal medyaya yansımasının ardından kendisinin de durumdan haberdar olduğunu belirtti.

Gündoğdu suçlamaları reddederek serbest bırakılmasını istedi.

HAKEMLERLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLER MERCEK ALTINDA

Hakimliğin tutuklama kararındaki değerlendirmelere göre soruşturmanın kritik noktalarından birini, hakemlere ilişkin bazı kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde kaydedildiği ve bunların atama süreçlerinde kullanıldığı şüphesi oluşturdu.

Soruşturmanın genelinde açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin dosyaya girdiği belirtiliyor.

TELEFON VE MESAJ KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Soruşturma dosyasına giren dijital materyaller yalnızca Gündoğdu'nun telefonundaki söz konusu kayıtla sınırlı değil.

AA'nın ulaştığı dosya içeriğine göre şüpheliler arasındaki mesajlaşmalarda hakem sınav sorularının temin edilmesine yönelik yazışmalar da bulunuyor. Bir hakemin Ferdi Karadoruk'a sınav sorularını sorduğu, Karadoruk'un ise soruları başka bir isimden istediğini belirten mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Dosyaya giren başka bir mesajda ise Karadoruk'un bir il hakem kurulu üyesine gözlemci ataması verilmemesini istediği ve istifaya zorlamaya yönelik ifadeler kullandığı görülüyor. Bu yazışmalar soruşturma dosyasındaki iddialar kapsamında değerlendiriliyor.

HAKEM ATAMALARI DA SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

Gündoğdu'nun 51 sayfalık emniyet ifadesinde de hakem atamaları, klasman değişiklikleri, maç öncesi hakemlerle yapılan görüşmeler, gözlemci raporları ve sınav süreçlerine ilişkin çok sayıda soru yöneltildi.

Gündoğdu, bazı hakemleri maçlardan önce aradığını kabul ederken bunun motivasyon amaçlı olduğunu savundu. Atama ve klasman kararlarının kişisel tercihlerle değil MHK değerlendirmeleri ve TFF yönetiminin onayıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

“SUÇSUZUM” DEDİ, TUTUKLANDI

Hakimlik ise mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesine ilişkin değerlendirmesi sonucunda Gündoğdu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Böylece telefonundaki kayıt, hakemlere ilişkin kişisel veriler ve atama süreçleri, Gündoğdu hakkındaki soruşturmanın en dikkat çekici başlıkları arasına girdi. Soruşturma devam ettiği için dosyadaki iddialar hakkında kesin hüküm verilmiş değil.