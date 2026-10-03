‘Oğlum bak git’ Rum tohumlarında OSMANLI TOKADI özlemi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 1 Ekim’de düzenlediği askeri geçit töreni, Doğu Akdeniz’deki askeri hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

Lefkoşa’daki törende Rum Milli Muhafız Ordusu envanterine giren yeni sistemler sergilenirken en fazla dikkat çeken unsur, İsrail yapımı Barak MX hava ve füze savunma sistemi oldu. Sistem törende ilk kez kamuoyuna açık şekilde gösterildi.

İSRAİL YAPIMI BARAK MX SAHAYA ÇIKTI

Orta ve uzun menzilli hava savunmasında kullanılabilen Barak MX'in geçit töreninde sergilenmesi, GKRY'nin son dönemde hız verdiği savunma yatırımlarının en görünür adımlarından biri oldu.

Törende ayrıca insansız hava araçları ve farklı askeri sistemler de sergilendi. Rum yönetimi, askeri kapasitesini ve diğer ülkelerle geliştirdiği savunma ilişkilerini törenin merkezine taşıdı.

ABD, FRANSA, İNGİLTERE VE MISIR DA TÖRENDE

Geçit töreni yalnızca Rum birlikleriyle sınırlı kalmadı. ABD, Fransa, İngiltere ve Mısır'dan askeri personel de kortejde yer aldı. Yunanistan ise askeri varlığını F-16 Viper savaş uçaklarının Lefkoşa üzerindeki geçişiyle gösterdi. Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait C-295 nakliye uçağı da hava gösterisine katıldı.

Rum lider Nikos Hristodulidis de törende askeri kapasitenin artırılmasını yönetiminin stratejisinin bir parçası olarak değerlendirdi. Hristodulidis, tören öncesindeki açıklamasında caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesini “öncelik” olarak nitelendirmişti.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Ankara ise Rum yönetiminin silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerine tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı, geçit töreninin yakından takip edildiğini bildirerek GKRY'nin devam eden silahlanmasının Ada'daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini açıkladı.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“GKRY ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin Ada’da karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır.”

“KIBRIS TÜRK HALKININ YANINDAYIZ”

Bakanlık, Türkiye'nin garantör ülke olarak gelişmeleri takip ettiğinin altını çizerek Kıbrıs Türk halkının güvenliği konusunda desteğin sürdüğünü bildirdi.

Böylece Rum yönetiminin Barak MX'i ilk kez sergilediği ve yabancı askeri unsurların da yer aldığı geçit töreni, Ada'daki silahlanma ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.