Bakan Gürlek sosyal medyadan duyurdu: 8 sır perdesi daha aralandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 faili meçhul dosyasının üzerine gidip 8 cinayeti daha aydınlattıklarını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti daha aydınlattık: 58 dosyada 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!” dedi.
ayrıntılar geliyor....