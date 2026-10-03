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Gündem Bakan Gürlek sosyal medyadan duyurdu: 8 sır perdesi daha aralandı
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Bakan Gürlek sosyal medyadan duyurdu: 8 sır perdesi daha aralandı

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Bakan Gürlek sosyal medyadan duyurdu: 8 sır perdesi daha aralandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 faili meçhul dosyasının üzerine gidip 8 cinayeti daha aydınlattıklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti daha aydınlattık: 58 dosyada 65 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!” dedi.

ayrıntılar geliyor....

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