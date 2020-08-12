Kontenjan artışı ve sıralamadaki gerileme aday öğrencilere yarayacak

2020 -2021 akademik yılı için açıklanan 362 bin 313 ön lisans, 445 bin 246 lisans, 27 bin 824 özel yetenek öğrenci kontenjanını belirlemek için geri sayım devam ediyor. Bu yıl açık öğretim hariç toplamda 835 bin 383 kontenjan açıklandı. Bazı bölümler için de başarı sıralaması şartı getirildi. Adaylar tercihlerini yaparken, bu yıla özel belirlenen kıstasları göz önünde bulundurdukları takdirde listelerini sağlama almış olacak.

Bu yıl kontenjanlar titizlikle belirlendi

2019 yılında kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu ‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nun YÖK’e sunduğu öneriler dikkate alınmıştı. Bu yıl da 2020 yılı kontenjan planlaması yapılırken aralarında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nun önerileri dikkate alındı. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 iken bu yıl için başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 oldu. Geçen sene lise son sınıf düzeyinde YKS’ye başvuran aday sayısı 983 bin 710 iken bu yıl 894 bin 187. Bununla birlikte, 2018-YKS’ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 397 bin 614 iken, 2019-YKS’de bu aday sayısı 374 bin 806’ya, bu yıl ise 335 bin 347’ye geriledi.

Memnuniyet etkili olacak

Daha önce bir programa yerleşen ve öğrenciliği devam edenlerin tekrar sınava başvuru sayısında ‘artışın’ değil ‘azalışın’ gözlemlenmesi, 2018 yılında uygulamaya konulan YKS ile yerleşen öğrencilerin önceki yıla göre bulundukları programlardaki memnuniyet oranında bir iyileşme gerçekleştiğini ve bunun bu yıl da devam ettiğini gösteriyor.