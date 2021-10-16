  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kondüit nedir? Kondüit mesleğinde ne iş yapılır?
Yaşam

Kondüit nedir? Kondüit mesleğinde ne iş yapılır?

"Kondüit nedir? Mesleği sorulduğunda 'kondüit' olduğunu söyleyen biri nerede çalışmaktadır? ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorular 'Kondüit nedir?' sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, kondüit hangi meslektir? Kondüit ne iş yapar?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 09:13:00 -
Kondüit nedir? Kondüit mesleğinde ne iş yapılır?

15 Ekim Cuma akşamı yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada sorulan  "Kondüit nedir? Mesleği sorulduğunda 'kondüit' olduğunu söyleyen biri nerede çalışmaktadır?" sorusu büyük ilgi çekti. Peki, kondüit nedir?

Kondüit nedir? Kondüit mesleğinde ne iş yapılır?

Kondüit nedir? Mesleği sorulduğunda 'kondüit' olduğunu söyleyen biri nerede çalışmaktadır?

A) Tren

B) Spor salonu

C) Veteriner kliniği

D) Tiyatro

Sorunun cevabı D şıkkı 'Tiyatro'ydu.

Kondüit nedir?

Kondüit; tiyatroda sahneye çıkma sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kişilerdir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı
Gündem

Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı

Fehmi Koru önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı üyelerine 'çatı aday' çağrısında bulunara..
Köprüyü geçtikten sonrasını bir de düşünün... CHP Milli Gazetenin mücadelesini paspas gibi çiğnedi
Siyaset

Köprüyü geçtikten sonrasını bir de düşünün... CHP Milli Gazetenin mücadelesini paspas gibi çiğnedi

CHP, Müslüman Türk aile yapısını parçalayan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini büyük sevinçle karşılayan Saadet Partisi'ni ve "Mücadelem..
Mimar olacağına çoban olsaydın Esin!
Gündem

Mimar olacağına çoban olsaydın Esin! "İktidar köprü yapmak için lastik tekerlekli araçları özendiriyor"

Mimarlar Odası'nın başkanları şaşırtmıyor. Mezhepçi Birgün'e açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay