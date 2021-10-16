Kondüit nedir? Kondüit mesleğinde ne iş yapılır?
"Kondüit nedir? Mesleği sorulduğunda 'kondüit' olduğunu söyleyen biri nerede çalışmaktadır? ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorular 'Kondüit nedir?' sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, kondüit hangi meslektir? Kondüit ne iş yapar?
15 Ekim Cuma akşamı yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada sorulan "Kondüit nedir? Mesleği sorulduğunda 'kondüit' olduğunu söyleyen biri nerede çalışmaktadır?" sorusu büyük ilgi çekti. Peki, kondüit nedir?
Kondüit nedir? Kondüit mesleğinde ne iş yapılır?
Kondüit nedir? Mesleği sorulduğunda 'kondüit' olduğunu söyleyen biri nerede çalışmaktadır?
A) Tren
B) Spor salonu
C) Veteriner kliniği
D) Tiyatro
Sorunun cevabı D şıkkı 'Tiyatro'ydu.
Kondüit nedir?
Kondüit; tiyatroda sahneye çıkma sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kişilerdir.