Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı Kars'ta düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde, 14. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, HDP'li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tokalaşmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede çeşitli etkinliklerle kutlandı. 23 Nisan'ın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de Kars oldu. Çeşitli gösterilerin düzenlendiği Kars'ta protokolde yerini aldı. Komutan HDP'lilerle tokalaşmadı Gösteriler başlamadan önce 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokol konuklarından HDP'li Kars Belediye Eş Genel Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirdi. Elleri havada kalan eş başkanlar ve meclis üyeleri diğer kişilerle tokalaştıktan sonra yerlerine oturararak gösterileri izledi.





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