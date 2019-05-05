Komünist başkanın makyajı erken döküldü

Oğuzhan Gültekin Ankara

31 Mart Yerel Seçimlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçerken ‘Komünist Başkan’ Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in hayata geçirilmesinde öncülük ettiği tekstil fabrikasına verilen bütün destekleri kesti. Yerel seçim öncesi bölge halkının istihdamına yönelik çalışmalar yapacağını, bölgenin kalkınması için gereken neyse yapılacağını vadeden Maçoğlu, seçimden sonra verdiği bütün sözleri unutarak fabrikaya uyguladığı ambargo ile kendi kendisiyle çelişti.

Seçimden önce, sonra

Vali Sonel’in destekleriyle hayata geçen ve ürettiği ürünleri Polonya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi 8 ülkeye ihraç eden tekstil fabrikasını 1 Mayıs günü ziyaret eden Maçoğlu fabrikaya verilen elektrik, su, öğle yemeği ve servis desteğini kesti. Ziyaret ettiği fabrika içerisinde çekilen fotoğraflarda ellerini arkadan bağlayarak fabrikanın sahibiymiş gibi gezen Maçoğlu’na sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Seçimden önce sıcak tavırlar sergileyen, halkın istihdamı için, bölgenin kalkınması için her şeyi yapacağını vadeden Maçoğlu’nun bu tutumu akılları karıştırdı.

Farklı iddialar

Konuyla ilgili Akit’e açıklamada bulunan valilik yetkilileri olayı doğrularken, iddialarla ilgili açıklama yapan Tunceli Belediyesi yetkilileri ise, “Bu söylenenleri kabul etmiyoruz. Konuya ilişkin açıklama yapacağız” dediler.