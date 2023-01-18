  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SADAT Başkanı Tanrıverdi açıkladı! 'Reklam için TV 100 bizi aradı'

İbret alınacak durum! Babacan, Sarıgül kadar olamadı

Mesut Hakkı Caşın 'Bu gizli bir bilgi' diyerek açıkladı: O ülke Bayraktar TB2 SİHA'ları kopyaladı

Vampirler kandan FETÖ’cüler yalan ve iftiradan besleniyor! O Emniyet Müdürünü hedefe aldı

Halk TV'den bomba Abdullah Gül iddiası!

Güvenli liman koptu geliyor! Altında 9 ay sonra bir ilk

Gültekin Uysal’dan kaş yapacağım derken göz çıkarttı! CHP’liler kızgın “Yeniden Milli Şef’e karşı buradayız”

Altın için öyle bir rakam telaffuz etti ki duyan şok olabilir! Artuğ Çetin altın tahminini ileri taşıyıp bir de tarih verdi

Kar yağışı inanılmaz geliyor! En son 1983'te görülmüştü: Atkı, bere ve eldivenlerinizi hazırlayın

CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun umre ziyareti fotoğrafı ile ilgili çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu'na 'Sen alevisin yarışamazsın' diyor
Dünya Komşudaki depremde 133 kişi yaralandı
Dünya

Komşudaki depremde 133 kişi yaralandı

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 133 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 21:03:00 -
Komşudaki depremde 133 kişi yaralandı

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yerel saatle 13.38’te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hoy Valisi Zebihullah Kazımi yaptığı açıklamada, “Öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 133 kişi yaralandı. Yaralılardan 6’sının hastaneye yatışı gerçekleşti ve tedavileri burada devam ediyor” dedi.

Depremde maddi hasarın meydana geldiğini söyleyen Vali Kazımi, “Deprem, kentteki 15 köyde bulunan 500 konutta hasara neden oldu. Bölgeye sevk edilen 20 ekip ise hasar tespit çalışmalarına henüz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hoy kentinde 5 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde bin 127 kişi yaralanmış, 50 ev tamamen yıkılırken, 500 ev ise hasar görmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23