Komşuda korkutan gelişme: Her 33 saniyede bir kişi koronavirüse yakalanıyor

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu. Maske ve sosyal mesafe önlemlerinin korona virüs ile mücadelede önemine işaret eden Herirçi, "Sosyal mesafe önlemleri yüzde 82, maske kullanımını yüzde 85 ve gözleri de koruyan siperlikler yüzde 78 oranınında korona virüsün bulaşımını azaltıyor" dedi.

Normalleşme süreciyle birlikte korona virüs vakalarının arttığına değinen Herirçi, sosyal medyada “ben maske kullanıyorum” etiketi ile kampanya başlattıklarını söyleyerek, "Herkesten bu kampanyaya katılmalarını istiyoruz. Özellikle 50 yaşın altındakiler korona virüs belirtileri göstermeseler dahi, birer taşıyıcı olarak yaşlılara bulaştırabiliyorlar. Herhangi bir belirti göstermeyen korona virüs taşıyıcısı 406 kişiye virüsü bulaştırabiliyor" dedi.

İran’da normalleşmeyle birlikte artan korona virüs nedeniyle her 33 saniyede bir İranlının Covid-19’a yakalandığını belirten Herirçi, "Her 33 saniyede bir İranlı Covid-19’a yakalanırken, virüs nedeniyle her 13 dakikada bir kişi hayatını kaybediyor" dedi.