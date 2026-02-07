Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’

CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, 11 ilimizi yerle bir eden asrın deprem felaketinin 3’üncü yıldönümünde, bölgenin ayağa kaldırılmasına katkıda bulunmadığı halde hiç sıkılmadan bölgeye giderek, “Ortada konut monut yok”, “İnsanlara boş senetler imzalattılar”, “Deprem bölgesinde 15 bin TL’nin altında kira yok”, “Faiz alacaklar, farkını ekleyecekler” gibi mesnetsiz iddialarda bulunarak halkın moralini bozmak ve kafa karıştırmak için elinden geleni yaptı. Ancak Özel’in deprem bölgesinde Türk Ordusu’na yönelik iftirası hepsini gölgede bıraktı. Oysa Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin arama kurtarma çalışmalarına katılmadığı iddialarını yalanlayan bir açıklama yapmıştı.

“RUM GELDİ, YUNAN GELDİ, DANİMARKA GELDİ TÜRK ASKERİ GELMEDİ”

Özel, hükümetin “Orduyu sokağa çıkarmak kolay kışlaya geri sokmak zor” diyerek askerin arama kurtarma çalışmalarına üç gün geç sokulduğunu iddia ederek; “Ordu 1999 depreminde günün ilk ışıklarıyla birlikte çıktı ve arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. 1999 depreminde ordunun kurtardığı hayat sayısı 10 bin 600. Bu depremde ordumuzun kurtardığı hayat sayısı 360. Üç günün farkı bu depremde en büyük kayıplar ilk 24 saatte oluyor. Ordu hemen çıktığında 10 bin 600 kişi kurtarırken, üç gün geç çıkardığınızda 360 kişi kurtarıyor. Herkesin kulağına küpe olsun.

O gün orduyu dışarı çıkarmaya tereddüt edenlerin nasıl hata yaptığında tüm siyasetçiler ve milletimiz hatırlasın. Bir daha bir felaket olduğunda kimse siyasi hesap yapmadan korkuya kapılmadan orduyu da polisi de jandarmayı da sahil güvenliği de mutlaka çağıracak. Kıbrıs Rum Kesimi’nden kurtarma heyeti geldi, Yunanistan’dan kurtarma heyeti geldi, Danimarka’dan kurtarma heyeti geldi, Türk Silahlı Kuvvetleri üç gün sonra çıktı, ancak 360 kişiyi kurtarabildi. Bunu hiç birimiz unutmayalım” şeklinde konuştu.

“BİR TÜRK, RUM’UN YUNAN’IN AĞZINA ŞU LAFI VERİR Mİ?”

Özel’e sosyal medyadan tepkiler gelmekte gecikmezken, “CHP siyasi parti değil, Müslüman Türk Düşmanı İngiliz projesidir dediğimizde hoplayan Atatürkçüler! Allah aşkına! Şu lafı Türk dostu biri söyler mi? Bir Türk, Rum’un Yunan’ın ağzına şu lafı verir mi?” şeklinde yorumlar yapıldı.