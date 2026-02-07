  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’ İran Dışişleri Bakanı resmen açıkladı: Eğer ABD bize saldırırsa...! İstanbul için geri sayım doldu! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan tüyler ürperten uyarı: Fay her an kırılabilir Sapkın siyonistin Fransız siyasetçilere yakın Colom ile görüştüğü ortaya çıktı Epstein'in Fransız maşası CHP diktası Ümraniye’de hortladı! Önce 10 Kasım’da çakar skandalı sonra kumpas Çocuğun bileğine kelepçeyi taktık, peki ekranlara ne zaman? AK Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: Siyasi cambaz Ekrem’in casusluk soruşturmasında ilginç detay: USB bellekten FETÖ elebaşı çıktı Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Bakan Tekin “Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu"! Bayrak tepkisi
Gündem CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti
Gündem

CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti

Geçtiğimi günlerde CHP’li Keçiören Belediyesi’nde patlak veren belediye personeline şiddet uygulanması gündemdeki yerini korurken bir skandal haber de Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinden geldi. CHP Sultandağı İlçe Başkanı Fatih Türkmen’in Sultandağı ilçesi sakini bir vatandaşı tehdit ederek küfürler savurduğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgilere göre, Sultandağı ilçesinde zirai ilaç bayiliği de yapan CHP İlçe Başkanı Fatih Türkmen, bir vatandaş tarafından CİMER’e şikâyet edilmesinin ardından, söz konusu başvuruya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda küfür, hakaret ve tehdit unsurlarının yer aldığı görüldü.

 

Söz konusu paylaşım, ilçe kamuoyunda rahatsızlık meydana getirirken, bazı vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, “Bir siyasi partinin ilçe başkanının, kendisi hakkında yapılan bir başvuru sonrası vatandaşlara gözdağı verir nitelikte paylaşımlar yapması kabul edilemez. Hiç kimse tehdit edilemez, baskı altına alınamaz” ifadelerini kullandı.

 

SÖZLEŞME KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Öte yandan sözde “Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi” ile belediyelerde personele yönelik şiddetin önüne geçeceklerini iddia eden CHP’liler, gelinen noktada çalışanlara yönelik şiddeti adeta alışkanlık hâline getirdi. Geçtiğimiz yıllarda İzmir’in CHP’li Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in, belediyede görevli bir nikâh memurunu darp ederek burnunu kırarken, Denizli’nin CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın ise görev tanımı dışındaki işlerde çalıştırılmalarına itiraz eden zabıta memurlarına sopa ile saldırmıştı.

 

Söz konusu saldırılar ve tehditler CHP’nin adeta kriminal bir partiye dönüştüğünü bir kez daha gün yüzüne çıkarırken tek parti zihniyetinin yeniden hortladığını gözler önüne serdi.

100 yıldır değişmeyen zihniyet! Sosyetik CHP’den dar gelirlilere büyük ayıp
100 yıldır değişmeyen zihniyet! Sosyetik CHP’den dar gelirlilere büyük ayıp

Gündem

100 yıldır değişmeyen zihniyet! Sosyetik CHP’den dar gelirlilere büyük ayıp

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Gündem

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku
Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

Gündem

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23