CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti

Edinilen bilgilere göre, Sultandağı ilçesinde zirai ilaç bayiliği de yapan CHP İlçe Başkanı Fatih Türkmen, bir vatandaş tarafından CİMER’e şikâyet edilmesinin ardından, söz konusu başvuruya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda küfür, hakaret ve tehdit unsurlarının yer aldığı görüldü.

Söz konusu paylaşım, ilçe kamuoyunda rahatsızlık meydana getirirken, bazı vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, “Bir siyasi partinin ilçe başkanının, kendisi hakkında yapılan bir başvuru sonrası vatandaşlara gözdağı verir nitelikte paylaşımlar yapması kabul edilemez. Hiç kimse tehdit edilemez, baskı altına alınamaz” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Öte yandan sözde “Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi” ile belediyelerde personele yönelik şiddetin önüne geçeceklerini iddia eden CHP’liler, gelinen noktada çalışanlara yönelik şiddeti adeta alışkanlık hâline getirdi. Geçtiğimiz yıllarda İzmir’in CHP’li Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in, belediyede görevli bir nikâh memurunu darp ederek burnunu kırarken, Denizli’nin CHP’li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın ise görev tanımı dışındaki işlerde çalıştırılmalarına itiraz eden zabıta memurlarına sopa ile saldırmıştı.

Söz konusu saldırılar ve tehditler CHP’nin adeta kriminal bir partiye dönüştüğünü bir kez daha gün yüzüne çıkarırken tek parti zihniyetinin yeniden hortladığını gözler önüne serdi.