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Aktüel Şüpheli sürücü tutuklandı! Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit
Aktüel

Şüpheli sürücü tutuklandı! Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit

Yeniakit Publisher
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Şüpheli sürücü tutuklandı! Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit

İstanbul Sarıyer’de oyuncu Melisa Döngel ile yanındaki arkadaşına trafikte silah gösterdiği öne sürülen sürücü polis tarafından yakalandı. Aracındaki ruhsatlı silaha el konulan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

İstanbul Sarıyer’de trafikte başlayan tartışma silahlı tehdide dönüştü. Oyuncu Melisa Döngel ile yanındaki arkadaşına akaryakıt istasyonu önünde silah gösterdiği belirlenen sürücü, şikayet üzerine başlatılan çalışmayla plakasından tespit edilerek yakalandı.

 

Döngel ve yanındaki sürücü şikayetçi oldu

Olay, 9 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Sarıyer Poligon Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Melisa Döngel ve yanındaki arkadaşı M.F.S. trafikte seyir halindeyken, başka bir araçta bulunan sürücüyle aralarında tartışma çıktı. Sürücü A.Ö. duraklayarak Döngel'e ve arkadaşına silah gösterdi. Döngel ve yanındaki sürücü, A.Ö.'den şikayetçi oldu. Olaya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

 

Silahına el konuldu

Çalışma başlatan polis ekipleri, aracın plakasından belirledikleri A.Ö.'yü yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde bulunan taşıma ruhsatlı silaha el konuldu.

Tutuklandı

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheliye, 'Yasak yerde duraklama', 'Saygısızca araç kullanma' ve 'Muayenesiz araç kullanma' suçlarından da idari para cezası uygulandı.

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