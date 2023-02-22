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Ekonomi Komşuda dolar rekor seviyeye ulaştı! Yerel para birimi resmen çöktü
Ekonomi

Komşuda dolar rekor seviyeye ulaştı! Yerel para birimi resmen çöktü

ABD'nin sert yaptırımlarına maruz kalan İran'ın yerel para birimi tümen, dolara karşı inanılmaz bir şekilde değer kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 07:17:00 -
Komşuda dolar rekor seviyeye ulaştı! Yerel para birimi resmen çöktü

Ukrayna'ya karşı Rusya'ya silah gönderildiği iddialarıyla gündeme gelen ve nükleer program nedeniyle yaptırım uygulanan İran'da dolar kuru yerinde durmuyor. Komşu ülkede serbest piyasada doların satış kuru 50 bin 100 tümene ulaşarak ilk kez psikolojik eşik sayılan 50 bin tümeni aştı.

İran'da 1 ABD doları, Ocak ayı başlarında yaklaşık 41 bin tümen civarında işlem görüyordu.

Yaşanan düşüşle birlikte böylece İran'ın ulusal para birimi, yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 22 oranında değer kaybetti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana geçen beş yıl içinde sektörün dolar değer kaybı %700'ü aştı. İran'da dolar, Mayıs 2018'de 6.000 bölümündeydi.

Son aylarda Avrupa Birliği'nin (AB), özellikle güvenlik güçlerinin ülkedeki protestolara müdahale etmesi, Ukrayna ile savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah göndermesi üzerine Tahran'a yaptırımlar uygulamaya başladığı iddia edildi. onun nükleer programı.

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