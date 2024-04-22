  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın gözleri önünde... İsrail durmak bilmiyor! Onay verdiler

Abdurrahman Dilipak'tan Enver Aysever'in LGBT sorusuna cevap! 'Şeytanı da Allah yarattı'

İsrail’e destek çıkmak için başka bir yol bulamadılar! 'Hamas Kuvâ-yi Milliye değildir' söylemini geliştirdiler

İsrailli emekli Tümgeneral açıkladı! 'Savaşı kaybettik'

Emeklilere düzenleme paketi geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşında: Üç düzenleme yolda!

Rusya Ukrayna'ya ağır darbe indirdi! Görüntüleri yayınladılar

Rusya'dan ABD'ye Vietnam göndermesi

Kassam'dan İsrail'e Lübnan üzerinden misilleme! Shomera Askeri Kışlası'nı vurdular

DEM Partili Diyarbakır Belediyesi Türk bayrağı tepkilerinden sonra geri adım attı!

Çin'den dünyaya ilan: Pasifik'te büyük güçler oyun alanı olmamalı deyip duyurdu! İşte nedeni
Dünya Komşu ülkede timsah alarmı!
Dünya

Komşu ülkede timsah alarmı!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 09:09:00 -
Komşu ülkede timsah alarmı!

İran'daki sel felaketinde yetkililer, halkı timsah saldırılarına karşı uyardı.

İran'daki sel felaketinde yetkililer, halkı timsah saldırılarına karşı uyardı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in dünkü haberinde, selin ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletiyle Hürmüzgan eyaletini etkilediği belirtildi.

Resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Kriz Merkezi Başkanı Mecid Muhibbi, sel sırasında tren yolunda çalışan 3 işçinin suya kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca aralarında 5 yaşındaki bir çocuğun yer aldığı 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sistan-Beluçistan Çevre Ajansı'nın dün yayımladığı açıklamada, sel nedeniyle timsahların doğal yaşam alanlarından çıktığı ve şehirlere inebileceği uyarısı yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23