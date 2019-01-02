Komşu ülke Instagram'ı yasakladı!

İran'da yargı, Instagram'a erişimin engellenmesini kararlaştırdı. İran Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya, yargının Instagram'a erişim engeli kararı aldığını ancak henüz uygulanmadığını söyledi.

Cavidniya, hükümetin söz konusu platformun içeriğini akıllı filtreleme kullanarak kısıtlama sözü verdiğini ancak yüksek maliyetlere rağmen sonuç alınamadığını belirtti.

"Çoğunluğun görüşü kapatılması yönünde"

Başsavcı Yardımcısı Cavidniya, "Şu anda bu platforma erişim engeli getirmek için gerekli yargı kararı var. Siber Alem Yüksek Konseyi'nin çoğunluğunun görüşü de bu platformun kapatılması yönünde." dedi.

"Başsavcılık gerekli adımı atacaktır"

Siber Alem Yüksek Konseyi'nin yönetmeliğine göre, ülkede Instagram için tahsis edilen internet trafik hacminin aşıldığını ve Instagram'ın ülkede faaliyet göstermesi için hükümet tarafından verilmesi gereken izinlerin çıkarılmadığını anlatan Cavidniya, şunları kaydetti:

"Konsey yönetmeliğine riayet edilmediği için yargı tek taraflı adım atabilir ancak bu alanda ortak bir anlayışın oluşmasını bekliyoruz. Beklemenin faydası olmadığını gördüğümüzde İran Başsavcılığı gerekli adımı atacaktır." ifadesini kullandı.

"Kapatma sebebi halka açıklanmalı"

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi de Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine şunları söyledi:

"Instagram'a erişim engeli getirilmesi, halkın yaşamını ve suç oranının azaltılmasını nasıl etkileyecek topluma açıklanmalıdır. Halk, Instagram'ın yasaklanmasının sonrasında ne olacağını bilmeli."

Cehromi, bu konuda halka ikna edici açıklamalar yapılması gerektiğini söyledi.

İran'da Facebook, Twitter, gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayıp diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan gösteriler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlı kullanıcılar halen uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi geçen hafta Hemşehri gazetesinde yayımlanan röportajında İran'ın Instagram'a alternatif yerli sosyal medya uygulaması geliştirildiğini açıklamıştı.