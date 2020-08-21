Komşu tarihi gelişmeyi böyle duyurdu: Devasa gaz bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye beklenen müjdeyi verdi.

Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu ve hedeflerinin 2023’te bu doğalgazı kullanmak olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfi dünyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

İran’da yayın Tasnim Haber Ajansı, doğalgaz keşfi ile ilgili ‘Türkiye tarihinin en büyük doğalgazını Karadeniz’de keşfetti’ başlığını attı. Haberde, Türkiye’nin söz konusu keşif ile yepyeni bir döneme gireceği belirtildi.

İran Hemşehri Gazetesi ise, tarihi gelişmeyi, ‘Türk halkı için son dönemlerin en önemli haberi, devasa gaz keşfedildi’ ifadeleri ile duyurdu.