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Gündem Komşu kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Komşu kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 08:36:00 -

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesinde meydana geldi. Komşu iki aile arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada, C.E., A.E., M.E. ve B.B. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cebrail Eğrik (25) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Eğrik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan polis, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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