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Yerel KOMEK’ten işitme engelli kadınlara ilmihal kursu
Yerel

KOMEK’ten işitme engelli kadınlara ilmihal kursu

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından işitme engelli kadınlara çevrim içi ilmihal eğitimleri veriliyor. Eğitimlere Konya başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından 55 kursiyer katılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 15:10:00 -
KOMEK’ten işitme engelli kadınlara ilmihal kursu

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) işitme engelli kadınlar için ilmihal eğitimleri sunuluyor. Sürekli kendisini yenileyen ve ihtiyaca yönelik eğitimler planlayan KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM), her yeni eğitim-öğretim döneminde dezavantajlı bireyleri de unutmuyor. Kadın ilmihali konularını herkesin bilmesi ve öğrenmesi amacıyla yürütülen eğitim kapsamında işitme engellilere yönelik eğitim başlatan KUZEM, Konya başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışında yaşayan işitme engelli bireylerin katılımıyla dersleri sürdürüyor. Online ortamdan 55 kursiyerin katılımıyla 27 Ocak’a kadar 60 dersle devam edecek kadın ilmihali eğitimleri, haftanın bir günü sabah ve öğle olmak üzere iki oturumda yapılıyor.

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