Kombiyi kapatmak sandığınız kadar ekonomik değil: İşte en tasarruflu yöntem!

Kış aylarında en çok tartışılan sorulardan biri: Kombiyi tamamen kapatmak mı daha tasarruflu, yoksa düşük ayarda sürekli çalıştırmak mı?

Çeşitli üniversiteler ve enerji enstitülerinin yaptığı karşılaştırmalı çalışmalar, bu soruya güçlü bir yanıt veriyor.

Enerji verimliliği üzerine yapılan akademik araştırmalara göre, ısıtma sisteminin sürekli kapatılıp yeniden yüksek güçle çalıştırılmasının daha fazla enerji tüketimine yol açtığını gösteriyor. Özellikle soğuyan bir evin tekrar ısıtılması sırasında kombi, normalden çok daha fazla yakıt harcıyor.

Bina Enerji Performansı üzerine yürütülen bir çalışmada, termostatı tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta sabit tutmanın %10–30 arasında enerji tasarrufu sağladığı tespit edildi. Uzmanlara göre bunun nedeni basit:

“Bir ev ne kadar soğursa, tekrar ısınmak için o kadar fazla enerji ister. Duvar ve zeminlerde biriken soğuk hava, yeniden ısınırken ciddi miktarda gaz tüketimi oluşturur.”

Bu nedenle, özellikle havanın çok soğuk olduğu günlerde kombiyi tamamen kapatmak, faturayı düşürmek yerine yükseltebiliyor.

En Tasarruflu Isıtma Yöntemi: Bilimsel Sonuçlar

Uzmanların ortak görüşü, tasarruf için en etkili yöntemin duruma göre değiştiği yönünde:

Ev birkaç saatliğine boş kalacaksa:

Kombiyi düşük sıcaklıkta sürekli çalışır halde bırakmak daha ekonomik.

Kombiyi düşük sıcaklıkta sürekli çalışır halde bırakmak daha ekonomik. Ev tüm gün boş kalacaksa:

Kombiyi tamamen kapatmak yerine ekonomik moda ya da düşük ayara almak enerji kaybını azaltıyor.

Kombiyi tamamen kapatmak yerine ekonomik moda ya da düşük ayara almak enerji kaybını azaltıyor. Gece boyunca:

Sıcaklığı 2–4 derece düşürmek, hem konforu bozmaz hem de tasarruf sağlar.

Bu bulgular, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki enerji laboratuvarlarının sonuçlarıyla da uyumlu.

Yalıtım Her Şeyi Değiştiriyor: Tasarrufun Gizli Anahtarı

Uzmanlar, tüm bu yöntemlerin etkisinin evin yalıtım kalitesine göre değiştiğini vurguluyor:

Yalıtımı zayıf evlerde:

Kombiyi kapatmak, duvar ve zeminin hızla soğumasına neden olduğu için yeniden ısıtma sürecinde çok daha fazla enerji tüketiliyor.

Kombiyi kapatmak, duvar ve zeminin hızla soğumasına neden olduğu için yeniden ısıtma sürecinde çok daha fazla enerji tüketiliyor. Yalıtımı iyi evlerde:

Düşük sıcaklıkta uzun süre çalışan kombi, sabit ve düşük maliyetli bir enerji profili sunuyor.

Sonuç olarak bilimsel veriler, “kombi düşük ayarda sürekli çalışırsa daha tasarruflu olur” yaklaşımının çoğu durumda doğru olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

Ancak en verimli yöntem; evin yalıtımına, kombi tipine ve günlük yaşam düzenine göre belirlenmeli. Bu kış doğru ısıtma stratejisiyle hem konforu korumak hem de faturayı düşürmek mümkün.