Kombiyi kapatan bedelini öder!

Dış ortam sıcaklığının belli bir derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde karar olduğunu belirten uzmanlar, bu derecenin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15 derece olarak belirlendiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, mağdurların 15 derecenin altında yakan komşudan, zarara uğradığını ispat ettiği takdirde, tazminat isteyebileceğini belirtti. Uzmanlar merkezi sistemde kaloriferi açmayanların da faturayı ödemesi gerektiğini söyledi.

DAVA NEDENİ OLUYOR

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler de çalışmaya başladı. Doğal gaz faturasından tasarruf etmek isteyenler kombilerini açmıyor ya da belli odalarda petekleri açıyor. Bu durum dava sebebi olabilir. Bu konuyu uzmanlar Milliyet’e değerlendirdi.

Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Sözcüsü Özlem Kaya şunları kaydetti: “Merkezi ısıtma sisteminin uygulandığı yerler ve bireysel ısıtma sisteminin uygulandığı yerler bakımından ikiye ayırarak ele almak gerekiyor. Çünkü her iki sistemin işleyişi ile bağımsız bölüm maliklerinin her bir sisteme bağlı hakları ve sorumlulukları birbirinden farklı. Merkezi ısıtma sisteminin uygulandığı apartman ve sitelerde, komşulardan birinin kalorifer yakmaması onu ısınma gideri ödeme borcundan kurtarmaz..”

Kombi ile ısınmanın tercih edildiği yerlerde ise ortamın asgari sıcaklığını zorunlu hale getiren bir yasal düzenleme mevcut olmadığını belirten Kaya şöyle devam etti: “Bu nedenle bağımsız bölüm malikleri kaloriferi yakmazlarsa herhangi bir ısınma gideri ödemek durumunda kalmamaktadırlar. Bu durum diğer komşuların yeterince ısınmamasına ve normalde olması gerekenin üzerinde fatura bedeli ödemelerine sebep olabilmektedir. Bir bağımsız bölümün kaloriferini yakmamasının diğer bağımsız bölüm maliklerinde rahatsızlığa sebebiyet verdiği ve haklarını çiğnediği söylenebilir. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak hakimin müdahalesi istenebilir. Ancak zarar miktarının tespitinin çok güç olması, yargılamanın uzun sürmesi gibi sebeplerle amaçlanan faydanın sağlanamadığını görüyoruz.”

ŞİKAYET EDEBİLİR

Komşusunun kalorifer yakmaması nedeniyle mağdur olduğunu düşünen kat malikleri şikayetlerini yaşadıkları yerin sulh ceza hakimliklerine yapmaktadırlar. Bu şikayet sonrasında ise karar ilgili mahkemenin hakiminin hukuk kurallarına göre yapacağı takdire göre değişebiliyor.

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'VANAYI KAPATMAYIN'

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır: “Vanasını kapatanlara, faturalardaki ortalama tüketim bedeline göre cezai işlem uygulanıyor. Yani kalorifer peteklerini kapatanlar da bu bedeli ödemek durumunda. Bu karar ise Kat Malikleri Genel Kurulu’nda alınıyor” dedi. Sağır, faturalandırmayla ilgili de şunları söyledi: “Merkezi sistemlerde yüzde 30’u kaçaktır, su akıntısı, hava gibi nedenlerden kaynaklı. Bu kısım herkese pay ediliyor. Kalan yüzde 70 ise metrekareye göre faturalandırılıyor.”