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Aktüel

KOM haksız kazancın karşısında

Eskişehir’de, kaçak tütün ve mamullerinin satışını yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan şahıslara polis ekiplerince operasyon gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:38:59 -
KOM haksız kazancın karşısında

Eskişehir’de, kaçak tütün ve mamullerinin satışını yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan şahıslara polis ekiplerince operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, binlerce dal sarılmış sigara ve boş makaron ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Son olarak yapılan çalışmalarda; kaçak tütün ve mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yürütülen operasyonda polis ekipleri bir ikamette arama yaptı. Aramada 1 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 16 bin 180 dal sarılmış sigara, 17 bin 400 dal boş makaron ile 21 adet elle sigara sarma makinesi ele geçirildi.


Öte yandan polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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