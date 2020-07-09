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Aktüel

Kolu kırılan doktor vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:53:07 -
Kolu kırılan doktor vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Onkoloji Hastanesinde görevli pratisyen hekim Hasan Pakır, vatandaşların mağdur olmaması için kırık koluyla hastalara hizmet veriyor.

Hastanede muayene sırasında ayağının kayması sonucu düşerek kolunu kırılan Pakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolunun alçıya alındığını söyledi.

Bu gibi durumlarda kırığın şiddetine göre 7-40 gün arasında rapor alınabildiğini belirten Pakır, "Pandemi süreci devam ettiği için arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim ve çalışmaya karar verdim. Bir çok hastam bu durumu şaşkınlıkla karşılasa da ben işimi en iyi şekilde yapmaya devam ediyorum. Bu birimde tedavi gören hastalarımızın poliklinik ve tedavi süreciyle yakından ilgileniyorum." diye konuştu.

Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar ise Pakır'ı ziyaret ederek gösterdiği duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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