Koltuk sevdasıyla CHP’yi bölen Özgür Özel’e Yargıtay’dan tokat gibi cevap! Kurdukları çakma partinin adı da elinde patladı!

Özgür Özel’in genel başkanlığını yaptığı Yeni Parti, ismi nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın radarına girdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yenilik Partisi’nin yaptığı başvuru üzerine yürütülen süreç kapsamında Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” şeklinde tebligat gönderdiği öğrenildi. Gelişmede, daha önce de “Yeni Parti” adıyla kurulmak istenen bir siyasi parti başvurusunun isim benzerliği gerekçesiyle reddedilmesi emsal olarak gösterildi.

YENİLİK PARTİSİ YARGITAY’A BAŞVURDU

Yeni Parti’nin ismine ilişkin itirazın kaynağında ise Yenilik Partisi’nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru bulunuyor.

Yenilik Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Oya Baksı Işık imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na sunulan dilekçede, “Yeni Parti” isminin “Yenilik Partisi” ile karışabileceği savunuldu.

Başvuruda, “Yeni”, “Yenilik” ve “Yenilikçi” ifadelerinin toplumda birbirine yakın anlamlarda kullanıldığı belirtilerek, seçmenin iki siyasi partiyi birbirinden ayırt etmekte zorlanabileceği ileri sürüldü.

Dilekçede bu durum, “Sokaktaki vatandaş, ‘Yeni’ ile ‘Yeniliği’ ayırt edememektedir” sözleriyle ifade edildi.

2024’TEKİ BAŞVURU EMSAL GÖSTERİLDİ

Yenilik Partisi’nin başvurusunda ayrıca 2024 yılında yaşanan benzer bir isim tartışmasına dikkat çekildi.

Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka’nın 19 Aralık 2024 tarihinde “Yeni Parti” ismini almak için yaptığı başvurunun, Yenilik Partisi ile isim benzerliği gerekçesiyle Yargıtay tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

Yenilik Partisi, bu kararın yeni parti açısından da emsal kabul edilmesini istedi.

“AYNI KARAR YENİ PARTİ İÇİN DE UYGULANSIN”

Yargıtay’a sunulan dilekçede, daha önce verilen isim değiştirme kararının Yeni Parti için de uygulanması talep edildi.

Başvuruda, “Bahse konu partinin isminin Yenilik Partimizi çağrıştırması nedeniyle; 2024 yılında başka bir parti hakkında yine partimizin ismine benzerliği nedeniyle vermiş olduğunuz emsal isim değiştirme kararının, aynı şekilde Yeni Parti’ye de teşmil edilmesini arz ederim” ifadelerine yer verildi.

YARGITAY’DAN “ADINIZI DEĞİŞTİRİN” TEBLİGATI

Yenilik Partisi’nin itirazı sonrasında yürütülen sürecin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yeni Parti’ye isim değişikliği yönünde tebligat gönderdiği öğrenildi.

Böylece Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’nin önünde isim değişikliği başlığı ortaya çıkmış oldu. Yargıtay’ın bildiriminin ardından partinin nasıl bir yol izleyeceği ve yeni bir isim belirleyip belirlemeyeceği merak konusu oldu.

Yaşanan gelişme, siyasi partilerin isimlerinin birbirine benzemesi halinde ortaya çıkabilecek hukuki ve siyasi tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı.

Özgür Özel’in öncülüğünde kurulan Yeni Parti, 24 Temmuz 2026’da resmen kuruldu. Partinin kuruluşunda Özgür Özel’in yanı sıra CHP’den ayrılan 91 milletvekili kurucular kurulunda yer aldı.