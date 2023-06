Koltuk pazarlığı yok hizmet aşkı var

Derin üst aklın yönlendirmesiyle bir araya gelen ve iktidarı geçirmek için terör örgütlerinin uzantılarına bakanlık sözü veren zillet paydaşlarının aksine, seçimden zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine liyakati esas aldı. Hazırladıkları ortak mutabakat metninde bakanlıkların sayısını artırmayı planlayan ve 7 cumhurbaşkanı yardımcılı ucube bir yönetim planlayan zillet paydaşlarının aksine, Başkan Erdoğan bakanlık sayısında değişikliğe gitmezken, tercihini de işinin ehli isimlerden yana kullandı.

Zillet seçimden önce kavga etti

Göreve geldiği 21 yılda Türkiye’ye her alanda çağ atlatan, dünyada masa kuran ülke haline getiren ve Afrika’dan Asya’ya yeni bir ekol inşa eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi de ikinci yüzyıla damgasını vurmaya hazırlanıyor. 14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerden zaferle çıkan ve önceki gün yemin edip görevine resmen başlayan Başkan Erdoğan, açıkladığı “Yüzyılın Kabinesi” ile çok daha güçlü ve çok daha aydınlık bir Türkiye’nin sinyalini verirken, kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklar yapmadığını dosta düşmana gösterdi. 2002 yılında göreve geldiğinde 34 olan bakanlık sayısını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte 18’e düşüren ve cumhurbaşkanı yardımcılığını 1 kişiyle sınırlı tutarak bürokraside hantallığa son veren Erdoğan, önümüzdeki dönemde etkin ve hızlı karar alan bir yönetim anlayışı sergileyeceğinin mesajını verdi. İktidara gelmeleri halinde her partiye en az bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü veren, bakanlıkların sayısını artırarak kamu kurumlarını kendi aralarında pay etmeyi hesaplayan zillet paydaşlarının aksine, Başkan Erdoğan açıkladığı 67. hükümetin kabinesinde her biri alanında uzmanlaşan isimleri tercih etti. Yüzyılın kabinesini Akit’e değerlendiren uzmanlar, “zillet koltuk hesabı yaparken, Cumhur, amacının millete hizmet etmek olduğunu bir kez daha gösterdi” görüşünde birleşti.

Makam mevki dağıtmadık!

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları dile getirdi: “Açıklanan kabine ile Cumhurbaşkanımız herkese, ‘Bizde yetkin ve donanımlı kadro çok’ mesajı verdi. Bu yönüyle çok önemli mesaj. Burada ikinci bir mesaj daha var. ‘Parlamentoya da çok önem veriyoruz’ mesajı. Orada da önceki bakanlarımız katkı sunacaklar. Bir başka mesaj cumhurbaşkanlığı veya parlamento seçimlerinde hiç kimseyle makam mevki pazarlığımızın olmadığını, millet diye bir dert taşıdığımızı bununla da göstermiş olduk. Millet ittifakıyla ile aramızdaki farkın en önemli tarafı da budur. Biz makam mevki dağıtmadık. Biz millet eliyle, donanımlı kimler varsa onlara vazife veriyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın yaklaşımı budur. Onlar, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelmiş teröristler bile olsa onlarla iş birliği yaptılar. Milletimiz şu kabineyle farkı bir kez daha görmüş oldu. Önceki kabineden sadece iki isim var. Kültür ve Turizm ile Sağlık bakanımız var. Bu kabine AK Parti iktidarın, 20 küsur yıldır milletle yüreğini birleştirdiğini gösteriyor. İnşallah önümüzdeki beş yıllık zaman diliminde elli yıllık mesafeyi de kapatacak. Ülkemiz şahlanma dönemini, şahlanarak tamamlayacaktır. Bunu bütün dosta düşmana gösterecektir.

Oy kaygısı güdülmedi

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise kabineyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni kabine açıklandı. Beklenenin aksine, ne başkan yardımcıları sayısı arttırıldı, ne bakanlık sayıları arttırıldı ne de AK Parti dışından birilerine bakanlık verildi. Seçimden önce zillet bileşenlerinin rüşvet olarak dağıttıkları 8-10 cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, boş beleş partiler ve ismi olan kişilere dağıttıkları vekil ve bakanlıklar, bunun kendileri arasındaki paylaşım ve koltuk kavgalarına şahit olmuştuk. Düşünsenize daha ortada fol ve yumurta yokken koparttıkları curcunayı. Maazallah bir de seçilselerdi acaba ne olurdu. Muhtemelen tüm kamu kurumlarını kendi aralarında pay derlerdi. Çok şükür bu çadır tiyatrosuna millet teveccüh göstermedi. Yeni kabine gördüğümüz kadarıyla işin ehli olan kişilerden seçilmiş, güven ve istikrara dayalı, ‘Türkiye Yüzyılını’ hedefleyen isimlerden oluşuyor. Başkanlık sistemine ve buna dair politikaların uygulanacağı güven veren bir kabine oluşturulurken, diğer zillet bileşenleri gibi kirli pazarlıklara girilerek, sırf oy kaygısıyla dağıtılan makam ve koltuklara geçit verilmediğini de görüyoruz. Bu Sayın Erdoğan’ın en büyük başarılarından biridir. Yeni yönetim kadrosunun vatana, millete, ümmete hayırlı olmasını diliyoruz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO