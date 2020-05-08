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Yerel

"Kolonya sürerken" kaza yaptı

Bursa'da önce TIR'a, ardından bariyerlere çarpan Muammer A.'nın, direksiyon başında kolonya sürerken kaza yaptığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:43:00 -
"Kolonya sürerken" kaza yaptı

Kaza, gece saatlerinde İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nun Demirtaş mevkisinde meydana geldi. Otoyolun Bursa çıkışından İstanbul yönüne giden Muammer A. idaresindeki 34 LL 6319 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden İdai A. (56) yönetimindeki 10 SB 180 plakalı tavuk yüklü TIR’a arkadan çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Muammer A., yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı Muammer A., Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından büyük şok yaşayan TIR şoförü İdai A. trafik ekiplerine verdiği ifadesinde “İstanbul istikametine seyrederken aracımın sağ arka tarafından ses geldi ardından da araç sallandı. Ben lastik patladı diye düşünerek patlayan lastiğe bakmak için yaklaşık 200 metre ileride müsait bir yerde durdum. Aracın arkasına baktığımda dorsenin koruma demirinde ezilme olduğunu gördüm. Geriye doğru yürüdüğümde de bariyerlere saplanan otomobili gördüm. Lastik patladı sandım meğer otomobil çarpmış” dedi.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün direksiyon başında kolonya sürerken otomobilinin kontrolünü yitirdiği iddia edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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