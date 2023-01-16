Kolon temizliği yapmanın 12 doğal yolu: Bağırsakta iflas, çürümeye olumlu büyük katkı! Tertemiz yapıyor

Kolon Temizliği Yapmanın Doğal Yolları

1. İşlenmiş Gıda Tüketimini Azaltın

İşlenmiş gıdalar, yüksek oranda sodyum ve doğal olmayan diğer kimyasal katkı maddeleri içerir. Vücudun bu maddeleri ortadan kaldırması için daha fazla çalışması gerekir. Bu nedenle tükettiğiniz yemeklerin işlenmemiş veya minimum düzeyde işlenmiş olmasına dikkat edin.

2. Restoran Ziyaretlerini Azaltın

İşlenmiş gıdalar gibi, restoran yemeklerinde de genellikle vücudun sindirmesi zor olan maddeler bulunur. Kolonu ve sindirim sisteminin geri kalanını daha çok çalışmaya zorlayan kimyasal katkılar içerebilirler.

3. Daha Çok Su İçin

Su tüketimi, doğal kolon temizliği için yiyecek ve atıkların vücut boyunca taşınmasına yardımcı olur.

4. Probiyotik Açısından Zengin Gıdaları Daha Çok Tüketin

Maksimum verimlilik için kolonunuzu güçlendirmek için iyi bakteri seviyelerini yükseltin. İyi bağırsak bakterileri için doğal kaynaklar arasında yoğurt, lahana turşusu, bazı peynirler ve kefir gibi gıdalar bulunur.

5. Lif Açısından Zengin Gıdaları Daha Çok Tüketin

Su gibi, lif de atıkları ve yiyecekleri sistemden içerisinde hareket ettirmeye yardımcı olur. Rafine tahılları kepekli tahıllarla değiştirin ve menünüze nohut, fasulye, bezelye, brokoli ve karnabahar gibi gıdaları eklemeye çalışın.

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6. Daha Çok Meyve ve Sebze Tüketin

Bütün meyve ve sebzelerde bulunan enzimler, yiyeceklerin parçalanmasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur, böylece kolonunuz daha verimli çalışır.

7. Diyetinize Temizleyici Bitkiler Ekleyin

Bazı özel bitkiler doğal detoks ve kolon temizliği yapmanın lezzetli bir yolu olabilir. Örneğin kişniş, cıva gibi ağır metallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Papatya, sindirim sistemini doğal olarak sakinleştirmek ve gaz gibi rahatsızlık verici belirtileri gidermek için uzun zamandan beri kullanılmaktadır.

8. Aloe Vera Takviyelerini Göz Önünde Bulundurun

Aloe vera, atıklardan ve toksinlerden kurtulmak için bağırsak hareketlerini artırabilen müshil benzeri maddeler içerir. Tablet, jel veya kapsül şeklinde kullanılabilir. Bazı insanlarda ishale yol açabileceğinden, bu doğal ilacı kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.

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9. Kuru Erik Tüketin

Kuru erik lif bakımından zengindir ve sorbitol adı verilen doğal bir müshildir. Bu nedenle kuru erik tüketmek bağırsakları uyarmak için mükemmel bir yoldur.

10. Düzenli Egzersiz Yapın

Egzersiz yapmak, toksinleri atmanın anahtarı olan lenfatik sistem dahil olmak üzere vücuttaki hareketi uyarır.

11. Çevresel Toksinlere Maruz Kalmayı Azaltın

Toksinler temizlik ürünlerinden güzellik kremlerine kadar her şeyde bulunabilir! Bu kimyasallar sindirim sistemindeki iyi bakteri seviyesini azaltabilir. Kolonunuza (ve vücudunuzun geri kalanına) doğal bileşenlere dayanan ürünleri tercih ederek büyük bir iyilik yapın.

12. Stres ve Diğer Olumsuz Negatif Duygulardan Kurtulun

Stres, vücudun sizi fizyolojik olarak uyarı durumunda olmaya iten bir hormon olan kortizol salgılamasını tetikler. Stres yaşamın normal bir parçası olsa da, kalıcı stres vücudu sabit bir kortizol akımına maruz bırakarak hormonlara zarar verir, böylece tuzlu ya da tatlı yiyeceklere ulaşma olasılığınız artar. Meditasyon, yoga, egzersiz veya günlük tutma gibi sağlıklı rahatlama teknikleri bularak stresi ve diğer olumsuz duyguları azaltın.