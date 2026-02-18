  • İSTANBUL
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan ramazan paylaşımı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan ramazan paylaşımı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ramazan dolayısıyla sosyal medya hesabından ülkenin en büyük camisi olan Ömer bin Hattab Camisi'nin görselini paylaştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ramazan ayının ilk günü dolayısıyla Kolombiya'nın en büyük camisi Ömer bin Hattab Camisi'nin görselini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Petro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ışıklarla süslenen Ömer bin Hattab Camisi'nin yeni çekilmiş fotoğrafına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, paylaşımında "Latin Amerika’nın en büyük camisi. Ramazanın başlangıcı. Bu, yalnızca Batı medeniyetinin kendi içinde sürdürdüğü bir süreç değil, Latin Amerika ve Karayipler’in de parçası olduğu medeniyetler arasında bir diyalog başlatma biçimidir." ifadelerine yer verdi.

