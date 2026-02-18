  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber! Aslan'ın evinden çıkış yok! Siyonistlerden alçaklık! Bir de dalga geçiyorlar Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da tarihi rest! Siyonistlerin Afrika oyununu Addis Ababa’da bozdu
Dünya ICE 2 aylık hasta bebeği ailesiyle sınır dışı etti Denize geri atan Yunandan beterler
Dünya

ICE 2 aylık hasta bebeği ailesiyle sınır dışı etti Denize geri atan Yunandan beterler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ICE 2 aylık hasta bebeği ailesiyle sınır dışı etti Denize geri atan Yunandan beterler

Bronşit tedavisi gören 2 aylık Juan Nicolas'ın, 16 aylık kardeşi, anne ve babasıyla ICE tarafından sınır dışı edildiğini açıklayan Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Joaquin Castro, "Hasta bir bebeği ve ailesini gereksiz yere sınır dışı etmek korkunç bir durum." ifadesini kullandı.

ABD'de Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Joaquin Castro, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin 2 aylık hasta bebeği ailesiyle birlikte sınır dışı ettiğini bildirdi.

Castro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ICE ekipleri tarafından sınır dışı edilen ailenin avukatıyla görüştüğünü belirtti 

Bronşit tedavisi gören 2 aylık Juan Nicolas'ın, 16 aylık kardeşi, anne ve babasıyla ICE tarafından sınır dışı edildiğini açıklayan Castro, "Hasta bir bebeği ve ailesini gereksiz yere sınır dışı etmek korkunç bir durum." ifadesini kullandı. 

Castro, kendisi ve ekibinin Juan'ın ailesiyle iletişimi sürdürdüklerini kaydederek, onları bulmaya, sağlık durumlarıyla ilgili ayrıntı talep etmeye ve güvenliklerini sağlamaya, ICE'ı korkunç hareketinden dolayı sorumlu tutmaya odaklandıklarını aktardı.

Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak
Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak

Dünya

Minnesota Valisi "Amerika, bu bir dönüm noktası." dedi. Grönland derken Minnesota'dan olacak

Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı
Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı

Dünya

Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23