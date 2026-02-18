CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ASKİ’sinden büyük hizmet! Getiremediği suyu kirletmeyi başardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında meydana gelen taşmaların, Ankara'ya içme suyu sağlayan havzaya karışması nedeniyle 2 milyon 98 bin lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerinde Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köy mevkilerinde taşmalar tespit edildi.

Taşmaya bağlı arıtılmamış atık suyun Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığı belirlendi.

İçme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğüne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulandı ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.