Elazığ’da Ramazan coşkusu: İmam hatipli gençlerden gönülleri fetheden koreografi

Manevi iklimin ayak sesleri

Elazığ’ın manevi mimarlarından Seyda Molla Bahri’nin adını taşıyan okulda eğitim gören öğrenciler, yaklaşan mübarek ayın heyecanını tüm dünyaya duyurdu. Okul bahçesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, tam bir disiplin ve estetikle hazırladıkları figürlerle Ramazan ayının sembollerini ve mesajlarını nakış nakış işledi.

Sosyal medyada beğeni yağmuru

Havadan kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin oluşturduğu hatasız kompozisyon ve sergiledikleri vakur duruş büyük takdir topladı. Paylaşıldığı andan itibaren binlerce etkileşim alan video, sadece Elazığ’da değil, tüm TÜRKİYE genelinde kısa sürede viral oldu. Vatandaşlar, "Gençlerimizin kalbindeki bu iman ve heyecan, geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor" yorumlarında bulundu.

"Hay maşallah" dedirten disiplin

Öğretmenlerinin rehberliğinde haftalarca süren bir emeğin ürünü olan bu tablo, İmam Hatip okullarının sadece akademik değil, kültürel ve manevi değerler noktasında da ne denli önemli bir misyon üstlendiğini bir kez daha kanıtladı. Görsel şölen tadındaki bu çalışma, Ramazan öncesi toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma ruhunu tetikleyen en güzel karelerden biri olarak kayıtlara geçti.