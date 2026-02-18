  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu açıklaması Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var İsrail ordusunda görev yapan Türk vatandaşı hainlere kötü haber! Aslan'ın evinden çıkış yok! Siyonistlerden alçaklık! Bir de dalga geçiyorlar Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı
Gündem Elazığ’da Ramazan coşkusu: İmam hatipli gençlerden gönülleri fetheden koreografi
Gündem

Elazığ’da Ramazan coşkusu: İmam hatipli gençlerden gönülleri fetheden koreografi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e sayılı günler kala, Elazığ Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları muhteşem koreografiyle sosyal medyayı salladı. Gençlerin sergilediği birlik ve beraberlik ruhu, izleyenlere "İşte asım’ın nesli" dedirtti.

Manevi iklimin ayak sesleri

Elazığ’ın manevi mimarlarından Seyda Molla Bahri’nin adını taşıyan okulda eğitim gören öğrenciler, yaklaşan mübarek ayın heyecanını tüm dünyaya duyurdu. Okul bahçesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, tam bir disiplin ve estetikle hazırladıkları figürlerle Ramazan ayının sembollerini ve mesajlarını nakış nakış işledi.

 

Sosyal medyada beğeni yağmuru

Havadan kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin oluşturduğu hatasız kompozisyon ve sergiledikleri vakur duruş büyük takdir topladı. Paylaşıldığı andan itibaren binlerce etkileşim alan video, sadece Elazığ’da değil, tüm TÜRKİYE genelinde kısa sürede viral oldu. Vatandaşlar, "Gençlerimizin kalbindeki bu iman ve heyecan, geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor" yorumlarında bulundu.

 

"Hay maşallah" dedirten disiplin

Öğretmenlerinin rehberliğinde haftalarca süren bir emeğin ürünü olan bu tablo, İmam Hatip okullarının sadece akademik değil, kültürel ve manevi değerler noktasında da ne denli önemli bir misyon üstlendiğini bir kez daha kanıtladı. Görsel şölen tadındaki bu çalışma, Ramazan öncesi toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma ruhunu tetikleyen en güzel karelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Yemen’de Ramazan Affı: Cezasının Yarısını Çeken Mahkumlara Af
Yemen’de Ramazan Affı: Cezasının Yarısını Çeken Mahkumlara Af

Dünya

Yemen’de Ramazan Affı: Cezasının Yarısını Çeken Mahkumlara Af

Alevi dernekleri MEB'in Ramazan Ayı etkinliklerine karşı çıktı: 'Laikliğe aykırı'
Alevi dernekleri MEB'in Ramazan Ayı etkinliklerine karşı çıktı: 'Laikliğe aykırı'

Aktüel

Alevi dernekleri MEB'in Ramazan Ayı etkinliklerine karşı çıktı: 'Laikliğe aykırı'

Türkiye ne hale geldi böyle! Pilates salonunda Ramazan'la dalga geçtiler
Türkiye ne hale geldi böyle! Pilates salonunda Ramazan'la dalga geçtiler

Dünya

Türkiye ne hale geldi böyle! Pilates salonunda Ramazan'la dalga geçtiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23