Kolesterol hapları uyarısı!



Bundan sonra statin sınıfı ilaçların etiketlerine kan şekeri yüksekliğine ve hafıza kaybına yol açabilecekleri uyarısı eklenmesi gerekiyor.

FDA tarafından “önemli emniyet etiketi değişiklikleri” uyarısıyla yapılan açıklamada kolesterol ilaçlarının bazı kişilerde açlık kan şekeri ve glikozillenmiş hemoglobin (HbA1c) yüksekliği ile hafıza kaybı, unutkanlık, kafa karışıklığı ve sersemlik gibi belirtilere yol açabileceği bildiriliyor.

FDA yetkilileri hemen arkasından ekliyor: “Bu yeni uyarılar insanları korkutmamalıdır. Kolesterol haplarının kalp hastalıklarını önlemedeki değeri açık ve faydaları tartışmasızdır ama aksi tesirleri bilinerek dikkatle kullanılmalıdır.”

Sersemlemeler ve hafıza kaybı için bu yetkililer ilacın bırakılmasıyla ortalama 3 hafta içinde düzelme olabildiğini belirtiyorlar ama birçok uzman hekim bunun konuyu “hafife alma” olduğunu ileri sürüyor. Çünki diyorlar, “Beynin de tıpkı kaslarımız gibi çok fazla enerjiye ihtiyacı vardır; oysa kolesterol hapları hücrelerin enerji santrali olan mitokondrilerde ko-enzim Q10'un azalmasına yol açıyor. Böyle bir durumda da beynin bundan etkilenmesinden daha tabii bir şey olamaz.”

Kolesterol haplarının diyabete sebep olabileceği ilk kez 2008'de anlaşıldı. 2010 ve 2011'de yayımlanan analizlerde de bu ilişki doğrulandı ama risk için %10 denilmekteydi.



Hekimlerin karşıt görüşleri özetle şöyle. Bir grubunun kanaati: “Bu sonuçlara bakarak statin kullananların doktorlarına danışmadan ilaçlarını kesmeleri yanlış olur. Bu bulgular bu aşamada kılavuzlarda da bir değişiklik yapılmasını gerektirmiyor çünkü statinlerin kalp krizi ve felçleri önlemedeki faydaları diyabet riskinden daha fazladır” şeklinde.

Endişelenen grubun kanaati de şu yönde: “Risk artışının ilaç sınıf etkisine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Statin verilmeden önce, özellikle de kalp-damar hastalığı olmayanlarda ve yaşlı kadınlarda risk-fayda analizi çok iyi yapılmalıdır. Bugün, statin kullanmaması gereken birçok insan statin kullanıyor. Statinler mucize ilaçlar değildir.”

Statinlerin diyabet riskini artıyor olması çok ürkütücü!



Çeyrek asırdır yaygın olarak kullanılan kolesterol hapları yüzünden kimbilir kaç kişi şeker hastası oldu. Statinler ülkemizde de her geçen gün daha çok kullanılıyor ama bizde bu ilaçların tehlikelerini belirten uyarılar henüz yok.

Kalp krizi ve felç geçirmiş yüksek kolesterollü hastalar dışında kolesterol haplarının kullanılması riskli. Çünkü kalp-damar hastalıklarının önlenmesi için asıl yapılması gereken fazla kiloların verilmesi, düzenli egzersiz, sigara ve alkolün terk edilmesi, trans ve sıvı bitkisel yağlar ile şekerin sıfırlanması, unlu gıdaların azaltılması, stresten uzaklaşma ve varsa diyabet ve hipertansiyon tedavisi.. Siz siz olun kolesterol haplarına elinizi uzatırken bu uyarıyı dikkate alın..

Hafıza kaybı, sersemlik ve diyabete sebep oluyorlar.

Amerikan İlaç Dairesi bu haplara uyarı yazısı konulması kararı aldı.