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Yerel Kocaeli'de silahlı kavga: 5 kişi yaralandı
Yerel

Kocaeli'de silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 03:34:00 -
Kocaeli'de silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Güzeller Mahallesi 1984 Sokak'taki tır parkında aralarında daha önce husumet bulunan kalabalık iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Ç, Burak Y, Bedirhan G, Taner D. ile Umut Can Y. pompalı tüfek ve tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bedirhan G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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