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Kocaeli'de salça kovalarına saklanan 20 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:23:05 -
Kocaeli'de salça kovalarına saklanan 20 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, uyuşturucu operasyonu kapsamında arama yapılan bir otomobilde, salça kovaları içine saklanmış 20 bin 250 adet uyuşturucu hap yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında D-100 kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Dedektör köpeklerin yardımıyla otomobilde yapılan aramada, salça kovalarına gizlenmiş 20 bin 250 adet (3 kilo 740 gram) captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin paketledikleri uyuşturucu haplarının üzerini salçalarla kapladığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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