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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:22:13 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 43 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1172 iş yeri denetlendi, 19 bin 527 kişi sorgulandı.

Yapılan denetimlerde, karantina ihlali yapan 23, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişiye, maske takmadığı için 17 kişiye idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.


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