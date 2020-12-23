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Gündem Kocaeli'de korkutan yangın
Gündem

Kocaeli'de korkutan yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde istiflenen ürünler alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:38:00 -
Kocaeli'de korkutan yangın

Akşam saatlerinde, Kartepe İstasyon Mahallesi’nde Köseköy Sanayi Sitesi içerisinde bulunan geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesiste istiflenen ürünlerin alev almasıyla yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

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