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Aktüel Kocaeli'de kimyasal madde yüklü kamyondan sızıntı
Aktüel

Kocaeli'de kimyasal madde yüklü kamyondan sızıntı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:34:06 -
Kocaeli'de kimyasal madde yüklü kamyondan sızıntı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kimyasal madde yüklü kamyonun deposundan etrafa yayılan sızıntıya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde seyreden Gürcan Ö'nün kullandığı 77 DY 588 plakalı hidrojen peroksit yüklü kamyonun plastik deposunda sızıntı meydana geldi.

Durumu fark eden sürücü, aracını park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tanktaki sızıntı sorununu giderdi.

Etrafa yayılan kimyasal madde ise ekiplerce temizlendi.

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