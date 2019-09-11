Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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