Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli gözaltına alındı11 Eylül 2019 Çarşamba 11:08
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
YORUM YAZ