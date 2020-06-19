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Aktüel

Kocaeli'de çikolata yüklü tır devrildi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:20:09 -
Kocaeli'de çikolata yüklü tır devrildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çikolata yüklü tırın devrilmesi nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Sedat K. yönetimindeki 41 HM 327 plakalı çikolata yüklü tır, D-100 kara yolu Köşklüçeşme Mahallesi mevkisinde yan yolda devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, yoldaki ulaşım kontrollü sağlandı.

Kaza nedeniyle yola dökülen yağ ve mazot, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Bu arada devrilen tırdaki çikolatalar başka bir tıra aktarıldı.

Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.


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